«Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет — не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на востоке, где мы обязательно победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины», — подчеркнул президент.
Накануне на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации российского лидера Дмитрия Козака договорились об одновременном открытии двух контрольных пунктов выезда-въезда в Донбассе.