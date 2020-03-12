Как только Украина вступит в Евросоюз, она потеряет территорию еще восьми областей, которые по закону о реституции потребуют вернуть себе страны, владевшие этими землями до Второй мировой войны. Об этом 11 марта в эфире телеканала 112 заявил бывший экс-депутат Верховной Рады и лидер запрещенной в стране Компартии Петр Симоненко

Польский эксперт рассказал, войдет ли Волынь в состав страны по «крымскому сценарию» © Wikipedia/Борис Мавлютов

Он пояснил, что Украина взяла на себя обязательства о том, что международное законодательство (европейское в том числе) приравнивается к национальному законодательству Украины.

Учитывая, что закон о реституции вступит на территории Украины в силу, как только ее примут в Евросоюз, страна практически потеряет земли восьми областей, заключил Симоненко.