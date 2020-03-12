«Уже все подготовились — и румыны, и чехи, и венгры, и поляки подготовились к тому, что вся собственность до 39-го года, а это их была собственность по земле, она вернется им», — подчеркнул политик.
Он пояснил, что Украина взяла на себя обязательства о том, что международное законодательство (европейское в том числе) приравнивается к национальному законодательству Украины.
Учитывая, что закон о реституции вступит на территории Украины в силу, как только ее примут в Евросоюз, страна практически потеряет земли восьми областей, заключил Симоненко.