Во Львове ввели ряд превентивных мер, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом 6 марта сообщается на сайте местного горсовета

Местные власти рекомендуют ограничить массовые мероприятия на неопределенный срок. Зеленского просят закрыть всю Черновицкую область из-за коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Лечить потенциальных больных будут в областной инфекционной больнице. Санаторий «Немиров» в Яворовском районе определен местом возможной обсервации для людей, которые имели контакт с больными. Между тем городские больницы провели соответствующие учения для персонала и закупили необходимый запас средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Также для уменьшения риска заболевания острыми респираторными заболеваниями, все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа и отделы социальной защиты обеспечены антисептическими диспенсерами. Город обратился к аэропорту и железной дороге, чтобы установили станции для гигиены рук.

«Принято решение, что людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи будут также выезжать на вызовы домой к тем пациентам, у которых высокая температура тела — более 38 градусов. В то же время, рекомендуется ограничить (перенести) массовые мероприятия на неопределенный срок», — уточнили в горсовете.