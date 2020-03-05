Последний защитник Порошенко. Эксперты об увольнении генпрокурора Рябошапки
Последний защитник Порошенко. Эксперты об увольнении генпрокурора Рябошапки
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В четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором может быть вынесено Рябошапке. Ранее в поддержку действующего генпрокурора высказались послы стран G7.

«Мое личное мнение очень простое. Нет результатов — не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата — до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Служба безопасности Украины на данный момент работает лучше, чем Генпрокуратура. 