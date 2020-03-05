Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка является хорошим специалистов, однако за время нахождения на своем посту он не сумел показать должного результата. Об этом 5 марта заявил президент страны Владимир Зеленский, слова которого приводит РБК-Украина

Последний защитник Порошенко. Эксперты об увольнении генпрокурора Рябошапки © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Мое личное мнение очень простое. Нет результатов — не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата — до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Служба безопасности Украины на данный момент работает лучше, чем Генпрокуратура.