Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2020 года составил 2 079,02 млрд гривен или $83,43 млрд. Об этом 1 марта на своем сайте сообщило Министерство финансов Украины

По данным ведомства, в течение января 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 80,72 млрд, а в пересчете на американскую валюту — сократилась на 0,94 млрд. Это произошло из-за девальвации гривны к доллару на 5,2%.

«По состоянию на 31 января внешний долг составил 1 248,43 млрд грн (60,05% от общей суммы долга) или 50,10 млрд долларов, внутренний долг — 830,59 млрд грн (41,99%) или 33,33 млрд долларов», — указывают в украинском Минфине.

При этом государственный долг составлял 1 832,51 млрд гривен (88,14% от общей суммы долга) или $74,54 млрд. Остальная сумма — это гарантированный государством долг, который составил 246,50 млрд гривен (11,86%) или $9,89 млрд. Гороховский: Госдолг Украины вырос на $6,05 млрд, и Янукович здесь ни при чем © Facebook Дениса Гороховского

Похожие процессы с украинским долгом происходили и в прошлом, 2019 году. Тогда сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд гривен (7,86%), а в долларовом выросла на $6,04 млрд (на 7,71%).

Между тем, по данным Нацбанка, валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на $4,4 млрд и достиг показателя в $120 млрд.