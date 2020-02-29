По итогу первого за три года нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине.
«Мы надеемся, что до запланированного времени в апреле (его пока что официально никто не отбросил) мы надеемся, что к этому времени обмен завершится», — сказал Пристайко.
По его словам, сейчас стороны планируют передать друг другу порядка двух сотен человек, и если это удастся, то они практически реализуют принцип обмена «всех на всех».
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При этом министр отметил необходимость исходить из принципа, что отсутствие прогресса по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, является основанием для следующей встречи лидеров «нормандской четверки».
Впрочем, другие стороны, в частности, Россия считают иначе. Так, в Москве не видят смысла проводить встречу в апреле, так как Украина отказывается выполнять условия Минских соглашений, которые в Париже были определены как базис для дальнейшей работы в «нормандском формате».