Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и Республиками Донбасса произойдет до встречи лидеров стран «нормандской четверки». Он сказал об этом в эфире телеканала «Интер» 28 февраля

Украина готовится сорвать переговоры об обмене пленными — СМИ © Министерство обороны Украины/Anthony Jones

«Мы надеемся, что до запланированного времени в апреле (его пока что официально никто не отбросил) мы надеемся, что к этому времени обмен завершится», — сказал Пристайко.

По его словам, сейчас стороны планируют передать друг другу порядка двух сотен человек, и если это удастся, то они практически реализуют принцип обмена «всех на всех».

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При этом министр отметил необходимость исходить из принципа, что отсутствие прогресса по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, является основанием для следующей встречи лидеров «нормандской четверки».

Впрочем, другие стороны, в частности, Россия считают иначе. Так, в Москве не видят смысла проводить встречу в апреле, так как Украина отказывается выполнять условия Минских соглашений, которые в Париже были определены как базис для дальнейшей работы в «нормандском формате».