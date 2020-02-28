Максимальные убытки. Турция и коронавирус торпедируют украинский турбизнес
Максимальные убытки. Турция и коронавирус торпедируют украинский турбизнес
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, ежедневно на границе Украины температуру меряют более 70 тысячам пассажиров. 

«Все результаты отрицательные. И мы снова подтверждаем, что в Украине не зарегистрирован ни один случай коронавируской инфекции Covid-19. Украина продолжает оставаться страной свободной от циркуляции данного вируса», — заявил он.    