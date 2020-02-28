На Украине не зарегистрирован ни один случай коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом 28 февраля сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя ситуацию с противодействием распространению коронавируса в стране. Трансляция велась в Facebook

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