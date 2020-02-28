На Украине не зарегистрирован ни один случай коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом 28 февраля сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя ситуацию с противодействием распространению коронавируса в стране. Трансляция велась в Facebook
По его словам, ежедневно на границе Украины температуру меряют более 70 тысячам пассажиров.
«Все результаты отрицательные. И мы снова подтверждаем, что в Украине не зарегистрирован ни один случай коронавируской инфекции Covid-19. Украина продолжает оставаться страной свободной от циркуляции данного вируса», — заявил он.
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