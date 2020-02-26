«Силовые рычаги есть и у [министра внутренних дел Арсена] Авакова, который, судя по всему, будет работать в паре с [олигархом Игорем] Коломойским и представлять реальную власть. А Зеленский просто громоотвод. На нем уже лица нет, он мелет какую-то ерунду, неподобающую первому лицу государства. Он изначально на это и не был заточен — разменная фигура, на которую удобно потом все шишки свалить. На него и на его бездарное правительство, которое сейчас не знает, что делать, и советует то форточки не открывать, чтобы не выпускать тепло, то собак продавать, чтобы заплатить за ЖКХ. "95 квартал" себе не изменяет и продолжает смешить население», — сказал Быстряков.
По его словам, на Украине грядет раскол в обществе.
«Нормальные люди говорят: как мы можем подавать руку тем, кто устраивает бандеровские чтения, кто ходят с факелами. Людей адекватных достаточно много, они все сейчас во внутренней эмиграции. У нас же война на востоке Украины называется Восточный фронт. Мы повторяем все шалости Третьего рейха. Этот развал страны и взаимная ненависть тоже кем-то стимулируются». — добавил композитор.
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