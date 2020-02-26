Реальные силовые рычаги в стране — у генералов, которых вскормил бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом на днях сообщил композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

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По его словам, на Украине грядет раскол в обществе.

«Нормальные люди говорят: как мы можем подавать руку тем, кто устраивает бандеровские чтения, кто ходят с факелами. Людей адекватных достаточно много, они все сейчас во внутренней эмиграции. У нас же война на востоке Украины называется Восточный фронт. Мы повторяем все шалости Третьего рейха. Этот развал страны и взаимная ненависть тоже кем-то стимулируются». — добавил композитор.

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