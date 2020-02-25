Он напомнил, что каждый вторник продаются большие объемы облигаций госзайма под существенные проценты.
Это показатель того, что спрос на гривну выше, чем на иностранную валюту, так как за ценные бумаги покупатели расплачиваются гривной, сдавая доллары, но спрос может обвалиться в любой момент.
«Тогда иностранные лица, покупающие облигации не станут покупать ОВГЗ нового выпуска, а начнут выводить деньги — конвертировать их в доллары и оставлять за пределами страны. В таком случае спрос на иностранную валюту превысит спрос на гривну, что приведет к падению крепкого курса гривны», — пояснил эксперт.
По его мнению это лишь вопрос времени, так как уже сейчас запланированный объем облигаций не продается. По прогнозам Плотникова, тенденция будет нарастать, страну ждет устойчивая девальвация.