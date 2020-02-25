Падение курса украинской национальной валюты состоится обязательно, вопрос только в том, когда это произойдет, рассказал заслуженный экономист Украины Алексей Плотников на пресс-конференции в Киеве 25 февраля

Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Это показатель того, что спрос на гривну выше, чем на иностранную валюту, так как за ценные бумаги покупатели расплачиваются гривной, сдавая доллары, но спрос может обвалиться в любой момент.

«Тогда иностранные лица, покупающие облигации не станут покупать ОВГЗ нового выпуска, а начнут выводить деньги — конвертировать их в доллары и оставлять за пределами страны. В таком случае спрос на иностранную валюту превысит спрос на гривну, что приведет к падению крепкого курса гривны», — пояснил эксперт.

По его мнению это лишь вопрос времени, так как уже сейчас запланированный объем облигаций не продается. По прогнозам Плотникова, тенденция будет нарастать, страну ждет устойчивая девальвация.