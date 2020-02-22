Местные жители 18 февраля заблокировали дороги, ведущие к санаторию Медоборы в Микулинцах, когда появились слухи о том, что эвакуированных могут разместить там.
Мэр украинского города Тернополь Сергей Надал попросил Сопеля и председателя областного совета Виктора Овчарука не пускать соотечественников, вернувшихся из охваченного эпидемией Китая, в область.
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«В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.
В четверг, 20 февраля, жители области устроили молебен к Богородице с просьбой не допустить эвакуированных.