Глава Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель ушел в отставку после того, как в его регионе вспыхнули протесты против коронавирусного карантина для прибывших из Китая украинцев и граждан других государств. Об этом сообщает Офис президента Украины

Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда» © Тернополяни Тернопіль

Мэр украинского города Тернополь Сергей Надал попросил Сопеля и председателя областного совета Виктора Овчарука не пускать соотечественников, вернувшихся из охваченного эпидемией Китая, в область.

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«В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.

В четверг, 20 февраля, жители области устроили молебен к Богородице с просьбой не допустить эвакуированных.