По словам Зеленского, организаторы беспорядков попали в объективы фото и телекамер.
«Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли», — сказал Зеленский.
Президент Украины, обращаясь к нации, пообещал привлечь к ответственности организаторов и участников акции протеста.
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Российская журналистка Ольга Скабеева согласилась с тем, что события в Полтавской области нужно расследовать.
«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?! Но во всех зверствах как известно обвинили самих жертв преступлений. А убийцам раздали медали и кресла в парламенте. И так каждый раз…», — написала она.
По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, шестерым из них сообщат о подозрении.