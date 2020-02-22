Радикалы, забрасывавшие камнями автобусы с эвакуированными из Уханя, и те, кто убивал сотрудников «Беркута» на Майдане в 2014 году, - это одни и те же люди. Об этом вечером 22 февраля в своем Telegram-канале написала телеведущая Ольга Скабеева, прокомментировав видеообращение Владимира Зеленского после событий в Новых Санжарах

По словам Зеленского, организаторы беспорядков попали в объективы фото и телекамер.

«Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли», — сказал Зеленский.

От Мюнхена до Новых Санжар. Обзор политических событий на Украине 14-20 февраля © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

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Российская журналистка Ольга Скабеева согласилась с тем, что события в Полтавской области нужно расследовать.

«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?! Но во всех зверствах как известно обвинили самих жертв преступлений. А убийцам раздали медали и кресла в парламенте. И так каждый раз…», — написала она.

По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, шестерым из них сообщат о подозрении.