Днем 20 февраля жители Новых Санжар Полтавской области перекрыли дорогу к санаторию, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными.
По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
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«ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация… В нашем разделенном мире здоровье является одной из немногих областей, которая предлагает странам возможность работать вместе для общего дела», — говорится в сообщении организации.
Из китайского Уханя были эвакуированы 45 украинцев, среди которых семья с восьмилетним сыном, а также 27 иностранцев.
Количество зараженных коронавирусом нового типа к 21 февраля во всем мире достигло 76 тысяч человек. Более двух тысяч заболевших скончались.