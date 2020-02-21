Нападениям на эвакуированных из Китая граждан не должно быть места в современной Украине. Об этом говорится в обращении представительства ООН на Украине, опубликованном в Facebook

Попов: Зеленский поднял бы свой рейтинг, если бы встретил эвакуированных из Уханя © sobityadnya.ru

По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация… В нашем разделенном мире здоровье является одной из немногих областей, которая предлагает странам возможность работать вместе для общего дела», — говорится в сообщении организации.

Из китайского Уханя были эвакуированы 45 украинцев, среди которых семья с восьмилетним сыном, а также 27 иностранцев.

Количество зараженных коронавирусом нового типа к 21 февраля во всем мире достигло 76 тысяч человек. Более двух тысяч заболевших скончались.