Глава МВД Украины Арсен Аваков не организовывал массовые протесты в Новых Санжарах, но он воспользовался этим, чтобы показать свою незаменимость. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Революция «гiдностi» (достоинства) превратилась в революцию «огидностi» (оскотинивания) © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

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«Я далек от мысли, что к этому приложила руку команда Авакова. Он скорее воспользовался этим, чтобы показать свою незаменимость. Якобы он является единственной твердой точкой в нарастающем хаосе и вакууме власти», — указал эксперт.

На фоне стран, где встречали эвакуированных из Уханя граждан как родных, подчеркнул политолог, украинцы показали себя во всей красе, поэтому тот день можно с уверенностью назвать днем национального позора.

Чтобы руководству страны хоть как-то сохранить лицо и продемонстирировать, что у нее есть воля к самосохранению, добавил Золотарев, необходимо провести расследование, кто организовал паническую волну в соцсетях, и выйти на заказчика.