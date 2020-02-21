Ранее эвакуированных из Китая людей доставили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами — они требовали разместить якобы «заразных» сограждан в другом месте.
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«Я далек от мысли, что к этому приложила руку команда Авакова. Он скорее воспользовался этим, чтобы показать свою незаменимость. Якобы он является единственной твердой точкой в нарастающем хаосе и вакууме власти», — указал эксперт.
На фоне стран, где встречали эвакуированных из Уханя граждан как родных, подчеркнул политолог, украинцы показали себя во всей красе, поэтому тот день можно с уверенностью назвать днем национального позора.
Чтобы руководству страны хоть как-то сохранить лицо и продемонстирировать, что у нее есть воля к самосохранению, добавил Золотарев, необходимо провести расследование, кто организовал паническую волну в соцсетях, и выйти на заказчика.