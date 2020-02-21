Среди эвакуированных из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Автобусам с прибывшими на карантин людьми приходилось под прикрытием Нацгвардии прорываться через толпу разгневанных местных жителей.
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Зоряна Скалецкая пробыла в санатории недолго.
«Госпожа министр уехала. Вчера она была с нами до двух часов ночи. Она контактировала с сотрудниками, которые работают непосредственно в боксе», — рассказал он.
Блинов также рассказал, что, если Скалецкая вернется, ей подготовят отдельный дом, чтобы она могла там работать и заниматься государственными делами.