Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не находится в месте обсервации эвакуированных из Китая, как обещала, а уехала ночью. Об этом 21 февраля журналистам рассказал директор санатория в Новых Санжарах, на базе которого создали карантин, передает телеканал «НАШ»

«Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

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Зоряна Скалецкая пробыла в санатории недолго.

«Госпожа министр уехала. Вчера она была с нами до двух часов ночи. Она контактировала с сотрудниками, которые работают непосредственно в боксе», — рассказал он.

Блинов также рассказал, что, если Скалецкая вернется, ей подготовят отдельный дом, чтобы она могла там работать и заниматься государственными делами.