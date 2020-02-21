Гончарук заверил, что эвакуированные из Китая украинцы находятся в безопасности

Все украинцы и иностранцы, которых накануне эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности. Об этом сообщил 21 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram

«Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

При этом, по словам премьера, территорию санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где размещены эвакуированные, охраняют 300 военнослужащих нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев — в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе.

Трое медицинских работников, которые были на борту самолета, прибывшего из КНР, остаются с эвакуированными в санатории, также на территории будет еще один медик.

Накануне эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.