Белоруссия столкнется с существенными проблемами, если решит закупать топливо для своей атомной электростанции не у России, а у Соединенных штатов Америки, сказал главный редактор портала AtomInfo Александр Уваров в интервью «Евразия.Эксперт», опубликованном 20 февраля

В конце 2019 года заместитель министра энергетики США Рита Барануол заявила, что Вашингтон в будущем может поставлять ядерное топливо для строящейся БелАЭС. Однако Уваров отметил, что видит серьезные проблемы для Минска в случае если такие поставки будут осуществляться.

«На данный момент американская компания Westinghouse делает топливо для реакторов ВВЭР-1000, а у белорусов — ВВЭР-1200. То есть им придется как-то отладить этот процесс, убедить надзорные органы в безопасности и надежности данного топлива и так далее. Во-вторых, Америка не забирает обратно облученное ядерное топливо, а Россия предоставляет такую услугу и у нас есть соглашение с Республикой Беларусь, в котором прописано, что она может получить ее», — подчеркнул эксперт.

Назло кондуктору. Чем может обернуться отказ Украины от российского ядерного топлива © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«У Украины есть Чернобыльская зона отчуждения, куда они и собираются сваливать отходы. У белорусов тоже есть похожая зона, но она и поменьше, и как-то это будет выглядеть не совсем прилично», — отметил Уваров, призвав Минск как следует взвесить все «за» и «против» подобного решения.