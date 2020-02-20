Члены украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовали отставки правительства страны в связи с решением эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из Китая, где вспыхнула эпидемия нового типа коронавируса. Об этом говорится 19 февраля в официальном заявлении партии

Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук не готова противостоять рискам распространения инфекции.

В связи с этим оппозиционеры потребовали снять должностей всех чиновников, ответственных за «карантинную авантюру».

Как считают члены партии, правительство Алексея Гончарука — это самый большой вызов для национальной безопасности.

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В нынешних условиях создавать из Украины «транзитный карантинный хаб» является «высшей мерой глупости», заявили политики.

Партия также потребовала немедленно провести консультации с правительствами всех стран, граждане которых будут вывезены Украиной из китайского города Ухань.

Ранее сообщалось, что власти Украины засекретили места для размещения граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Как заявил заместитель министр здравоохранения Дмитрий Коваль, есть четыре места дислокации, однако они не разглашаются исходя из учета «разных настроений».