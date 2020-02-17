Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев провел консультации по подготовке компании к частичной приватизации с потенциальными инвесторами и инвестиционными банками. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook 17 февраля

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