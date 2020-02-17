По его словам, с финансистами говорили о перспективах выхода компании на международные фондовые рынки (IPO).
«На прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода группы "Нафтогаз" на IPO. Получил очень положительный отзыв», — написал Коболев.
Ранее председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии по выплате больших вознаграждений топ-менеджменту, в частности, о премиях топ-менеджмента «Нафтогаза» от уплаченных «Газпромом» $2,9 млрд.