Капитан украинского судна признал, что занимался браконьерством в Азовском море - ФСБ
Капитан украинского судна признал, что занимался браконьерством в Азовском море - ФСБ
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В субботу, 15 февраля, ФСБ России сообщила, что погранохрана задержала в западной части Азовского моря шхуну с украинскими браконьерами. На борту судна пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.

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«Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования», — рассказал Демченко.

По его словам, Госпогранслужбе известны фамилии тех, кто находился на судне. Другие детали инцидента выясняются.

 