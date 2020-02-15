Госпогранслужба Украины выясняет обстоятельства, при которых в Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя украинцами на борту. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ ведомства Андрей Демченко

Капитан украинского судна признал, что занимался браконьерством в Азовском море - ФСБ © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

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«Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования», — рассказал Демченко.

По его словам, Госпогранслужбе известны фамилии тех, кто находился на судне. Другие детали инцидента выясняются.