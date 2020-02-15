Украинские браконьеры, задержанные в Азовском море, должны ответить за незаконное пересечение российских границ. Об этом в комментарии РИА Новости 15 февраля заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Шабовта назвал браконьерство причиной исчезновения рыбы в Азовском море © Facebook Сергея Шабовты Telegram-канале Украина.ру

В субботу, 15 февраля, ФСБ России сообщила, что погранохрана задержала в западной части Азовского моря шхуну с украинскими браконьерами. На борту судна пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.

«Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники», — заявил Ефим Фикс.

По словам эксперта по безопасности Сергея Шабовты, запас рыбы в Азовском море скудеет с каждым годом по причине беспощадного браконьерства.