Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
В субботу, 15 февраля, ФСБ России сообщила, что погранохрана задержала в западной части Азовского моря шхуну с украинскими браконьерами. На борту судна пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.
«Они должны ответить по законам Российской Федерации как нарушители государственной границы. Это самые настоящие браконьеры и преступники», — заявил Ефим Фикс.
По словам эксперта по безопасности Сергея Шабовты, запас рыбы в Азовском море скудеет с каждым годом по причине беспощадного браконьерства.