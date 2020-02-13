«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации — ред.) были без какого-либо "особого статуса"», — сказал Корниенко.
Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» до 31 декабря 2020 года включительно. Поэтому партия «ждет внешнеполитического сигнала от президента», чтобы начать работу над текстом нового законопроекта «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».