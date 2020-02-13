Партия «Слуга народа» придерживается позиции, что в закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса нет необходимости. Об этом 13 февраля заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина

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