Вашингтону выгодно формирование в Белоруссии националистической команды, заинтересованной в уходе от России. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

Ищенко-VLOG: белорусская элита уже списала Лукашенко? ©

«Команда [министра иностранных дел Белоруссии Владимира] Макея в последние месяцы резко усилила свои позиции в Белоруссии. США это выгодно, тем более что они опять-таки Белоруссии ничего не дадут, но им необходимо морально поддержать, пообещать так, чтобы толкнуть — Лукашенко, не Макея — к следующему шагу, когда он уже окажется в ситуации, когда точка невозврата будет пройдена», — заявил Ищенко.

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При этом он отметил, что всего два-три месяца назад ситуация выглядела значительно более оптимистично, и чем дальше, тем труднее Лукашенко будет обернуться обратно к России, даже если он этого захочет.