Жизнь в Краматорске сегодня мало чем отличается от жизни условного Житомира, за исключением большего числа людей в военной форме, которые так же стоят в очередях на рынках и в супермаркетах. Об этом рассказал специалист по вопросам Донбасса Энрике Менендес в недавнем интервью Ukrlife.TV

Менендес пояснил, почему Донбасс не переживет даже заморозку конфликта © Екатерина Чеснокова

По его мнению, проблемы Краматорска и других прифронтовых городов ничем не отличаются от проблем городов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, которые связаны, прежде всего, с экономикой и социальной сферой.

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«Это экономика, это миграция населения. Молодежь и социально активные люди не видят будущего в этом регионе и уезжают из него. Это большая проблема и там, и там», — подчеркнул Менендес.

Специалист также считает, что в точно такой же зоне риска находятся и другие регионы Украины, расположенные близко к территории конфликта: Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области.

Он добавил, что руководству страны следует всерьез задуматься о том, как будет выглядеть первый день после окончания войны и какие рабочие места они будут предлагать людям, участвовавшим в боевых действиях.