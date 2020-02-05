Хотя Краматорск находится в 70 км от линии фронта, продолжил эксперт, он фактически не пострадал от боевых действий, за исключением обстрела аэродрома 10 февраля 2015 года, когда погибло 27 человек.
По его мнению, проблемы Краматорска и других прифронтовых городов ничем не отличаются от проблем городов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, которые связаны, прежде всего, с экономикой и социальной сферой.
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«Это экономика, это миграция населения. Молодежь и социально активные люди не видят будущего в этом регионе и уезжают из него. Это большая проблема и там, и там», — подчеркнул Менендес.
Специалист также считает, что в точно такой же зоне риска находятся и другие регионы Украины, расположенные близко к территории конфликта: Харьковская, Запорожская и Днепропетровская области.
Он добавил, что руководству страны следует всерьез задуматься о том, как будет выглядеть первый день после окончания войны и какие рабочие места они будут предлагать людям, участвовавшим в боевых действиях.