Экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей памяти жертв Волынской резни - 30.06.2026 Украина.ру
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Экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей памяти жертв Волынской резни
Экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей памяти жертв Волынской резни - 30.06.2026 Украина.ру
Экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей памяти жертв Волынской резни
Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий отдал украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T19:47
2026-06-30T19:47
новости
польша
матеуш моравецкий
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орден
международная политика
оун-упа
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"Для того, чтобы каждый, кто посещает этот музей – польские или иностранные посетители – имели дополнительный повод задуматься о том, чем было это ужаснейшее жесточайшее преступление", - сказано в сообщении.Он также призвал депортировать из Польши всех любителей УПА*.Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил спецопераций ВСУ.После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой. В ответ ряд украинских политиков отказались от польских наград. Польские политики также заявили об отказе от орденов постсоветской республики.Затем в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетману-предателю Ивану Мазепе. Зеленский заявил, что еще один памятник Мазепе может быть установлен в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину.Во вторник председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал Польше наградить Зеленского "орденом Иуды" по примеру российского императора Петра I.* запрещенная в России экстремистская организацияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, матеуш моравецкий, ярослав мудрый, украина, украина.ру, орден, международная политика, оун-упа, мазепа, владимир зеленский
Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, Ярослав Мудрый, Украина, Украина.ру, орден, Международная политика, ОУН-УПА, Мазепа, Владимир Зеленский

Экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей памяти жертв Волынской резни

19:47 30.06.2026
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
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Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий отдал украинский орден князя Ярослава Мудрого в музей памяти жертв Волынской резни. Об этом сообщает 30 июня телеграм-канал Украина.ру
"Для того, чтобы каждый, кто посещает этот музей – польские или иностранные посетители – имели дополнительный повод задуматься о том, чем было это ужаснейшее жесточайшее преступление", - сказано в сообщении.
Он также призвал депортировать из Польши всех любителей УПА*.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил спецопераций ВСУ.
После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой. В ответ ряд украинских политиков отказались от польских наград. Польские политики также заявили об отказе от орденов постсоветской республики.
Затем в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетману-предателю Ивану Мазепе. Зеленский заявил, что еще один памятник Мазепе может быть установлен в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину.
Во вторник председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал Польше наградить Зеленского "орденом Иуды" по примеру российского императора Петра I.
* запрещенная в России экстремистская организация
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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