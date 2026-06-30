30 июня 2026 года, вечерний эфир - 30.06.2026 Украина.ру
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30 июня 2026 года, вечерний эфир
30 июня 2026 года, вечерний эфир - 30.06.2026 Украина.ру
30 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T19:04
2026-06-30T19:04
херсонская область
виктор литовкин
народный фронт
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Литовкин — военный эксперт, полковник в запасе* Тема дня Новороссии. От гуманитарки до патриотизма — прямой разговор с Народным Фронтом Херсонщины. Гость: Виктор Дорофеев — руководитель Народного Фронта в Херсонской области* Наши защитники. Личный фронт героя: как хранить связь с домом и где найти силы для побед вне боя. Гость: Серафим Иванов — военнослужащий на Курском направлении* Местный колорит. О необычных украшениях – с донбасским углём. Гость: Александр Перемятов – генеральный продюсер донецкого гастрофестиваля
херсонская область
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Новости
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херсонская область, виктор литовкин, народный фронт, видео
Херсонская область, Виктор Литовкин, Народный фронт

30 июня 2026 года, вечерний эфир

19:04 30.06.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Литовкин — военный эксперт, полковник в запасе

* Тема дня Новороссии. От гуманитарки до патриотизма — прямой разговор с Народным Фронтом Херсонщины. Гость: Виктор Дорофеев — руководитель Народного Фронта в Херсонской области

* Наши защитники. Личный фронт героя: как хранить связь с домом и где найти силы для побед вне боя. Гость: Серафим Иванов — военнослужащий на Курском направлении

* Местный колорит. О необычных украшениях – с донбасским углём. Гость: Александр Перемятов – генеральный продюсер донецкого гастрофестиваля
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