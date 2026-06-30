https://ukraina.ru/20260630/30-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080838955.html

30 июня 2026 года, вечерний эфир

30 июня 2026 года, вечерний эфир - 30.06.2026 Украина.ру

30 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T19:04

2026-06-30T19:04

2026-06-30T19:04

херсонская область

виктор литовкин

народный фронт

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Литовкин — военный эксперт, полковник в запасе* Тема дня Новороссии. От гуманитарки до патриотизма — прямой разговор с Народным Фронтом Херсонщины. Гость: Виктор Дорофеев — руководитель Народного Фронта в Херсонской области* Наши защитники. Личный фронт героя: как хранить связь с домом и где найти силы для побед вне боя. Гость: Серафим Иванов — военнослужащий на Курском направлении* Местный колорит. О необычных украшениях – с донбасским углём. Гость: Александр Перемятов – генеральный продюсер донецкого гастрофестиваля

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, виктор литовкин, народный фронт, видео