Белорусское руководство, продолжил эксперт, тоже понимало, что как бы они ни имитировали желание воссоздать Советский Союз и даже войти в состав РФ, Ельцин с командой на это не пошли бы.
«Но поддерживали. Россия осталась почти без союзников. Заплатить пару миллиардов в год, чтобы у тебя на западном направлении оставался хоть один вменяемый союзник, казалось недорого», — пояснил Ищенко.
К тому же, напомнил политолог, США сразу же объявили белорусского лидера Александра Лукашенко «последним диктатором Европы», и у него тоже не осталось иного выбора, как поддерживать отношения с Москвой.
Но после подписания договора о создании Союзного государства 1999 года выяснилось, что новое российское руководство относится к этому документу серьезно, что и спровоцировало первые крупные конфликты, подытожил специалист.