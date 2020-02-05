Первый президент России Борис Ельцин не собирался создавать с Белоруссией единое государство, но всячески ее поддерживал. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Белоруссия сразу не стала русофобским государством © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но поддерживали. Россия осталась почти без союзников. Заплатить пару миллиардов в год, чтобы у тебя на западном направлении оставался хоть один вменяемый союзник, казалось недорого», — пояснил Ищенко.

К тому же, напомнил политолог, США сразу же объявили белорусского лидера Александра Лукашенко «последним диктатором Европы», и у него тоже не осталось иного выбора, как поддерживать отношения с Москвой.

Но после подписания договора о создании Союзного государства 1999 года выяснилось, что новое российское руководство относится к этому документу серьезно, что и спровоцировало первые крупные конфликты, подытожил специалист.