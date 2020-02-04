Белоруссия стала искать других поставщиков энергоносителей после того, как Минск и Москва не достигли взаимопонимания по поводу стоимости российской нефти.
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На уточняющий вопрос, идет ли речь о поставках сжиженного газа и нефти из США, белорусский министр ответил уклончиво, призвав изучить экономический потенциал Литвы и сделать самостоятельные выводы.
По словам Макея, обсуждение возможности транзитных поставок нефти и газа через Литву продолжат эксперты.
«Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти. Такие пилотные проекты уже проходили. Мы можем обсуждать и постоянный процесс», — заверил, в свою очередь, Линкявичюс.
Госсекретарь США Майк Помпео, недавно посетивший Белоруссию, заверил власти страны, что Вашингтон готов продавать энергоресурсы в необходимых для республики объемах.