Министр иностранных дел Белоруссии подробно обсудил со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом вопросы поставки нефти и газа. Об этом 4 февраля сообщил Sputnik Литва

Белоруссия стала искать других поставщиков энергоносителей после того, как Минск и Москва не достигли взаимопонимания по поводу стоимости российской нефти.

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Российско-белорусский конфликт: все сценарии © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Макея, обсуждение возможности транзитных поставок нефти и газа через Литву продолжат эксперты.

«Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти. Такие пилотные проекты уже проходили. Мы можем обсуждать и постоянный процесс», — заверил, в свою очередь, Линкявичюс.

Госсекретарь США Майк Помпео, недавно посетивший Белоруссию, заверил власти страны, что Вашингтон готов продавать энергоресурсы в необходимых для республики объемах.