Число людей, скончавшихся от китайского короновируса nCov 2019, выросло до 132. Об этом в среду, 29 января, сообщило издание South China Morning Post

На материковом Китае число случаев заражения возросло до 5974, что в целом превышает число случаев заражения вирусом Sars в 2002-2003 годах, от которого во всем мире погибло около 800 человек.

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

28 января сообщалось о 106 погибших от коронавируса, а за день до этого — о 80 жертвах. 26 января Китай сообщил о 56 смертях от заболевания.

Первый случай заражения коронавирусом nCov 2019 был зарегистрирован в декабре 2019 года в городе Ухань. Спустя некоторое время вирус распространился и был диагностирован у пациентов в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.