На материковом Китае число случаев заражения возросло до 5974, что в целом превышает число случаев заражения вирусом Sars в 2002-2003 годах, от которого во всем мире погибло около 800 человек.
Число погибших от коронавируса, по данным местных органов здравоохранения, в настоящий момент насчитывает 132 человека. Также 840 новых случаев заражения зарегистрировали в провинции Хубэй, столицей которой является закрытый на карантин город Ухань.
28 января сообщалось о 106 погибших от коронавируса, а за день до этого — о 80 жертвах. 26 января Китай сообщил о 56 смертях от заболевания.
Первый случай заражения коронавирусом nCov 2019 был зарегистрирован в декабре 2019 года в городе Ухань. Спустя некоторое время вирус распространился и был диагностирован у пациентов в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.