Свыше 5,6 тысячи российских туристов все еще находятся в Китае, где продолжается эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом 28 января со ссылкой на данные туроператоров сообщила пресс-служба Ростуризма

«Сохраняйте спокойствие». ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Сейчас между Россией и КНР происходят только возвратные рейсы. Предполагается, что путешественник из РФ вернутся домой 4 февраля.

«Большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те туристы, которые приняли решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров»,- говорится в сообщении.

По информации посольства РФ в Китае, по состоянию на полдень 28 января в провинции Хубэй удалось установить связь со 158 россиянами, 113 из них находятся в блокированном властями Ухане.

Въезд китайским туристам в Россию закрыли 28 января.

По состоянию на 28 января эпидемия унесла жизни 106 человек, всего медики зафиксировали боле 4,5 тысячи случаев нового заболевания.