Российские туроператоры прекратили продажу туров в Китай 24 января, следуя рекомендациям Федерального агентства по туризму.
Сейчас между Россией и КНР происходят только возвратные рейсы. Предполагается, что путешественник из РФ вернутся домой 4 февраля.
«Большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те туристы, которые приняли решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров»,- говорится в сообщении.
По информации посольства РФ в Китае, по состоянию на полдень 28 января в провинции Хубэй удалось установить связь со 158 россиянами, 113 из них находятся в блокированном властями Ухане.
Въезд китайским туристам в Россию закрыли 28 января.
По состоянию на 28 января эпидемия унесла жизни 106 человек, всего медики зафиксировали боле 4,5 тысячи случаев нового заболевания.