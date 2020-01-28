Клирик так называемой Православной церкви Украины Александр Дедюхин 28 января на своей странице в Facebook объяснил, почему не радуется смерти протоиерея Русской православной церкви (РПЦ) Всеволода Чаплина

«Обогнали Гитлера» — протоиерей Чаплин о переименовании УПЦ © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, на 52-м году жизни. Он публично выступал в поддержку народных республик Донбасса в их противостоянии с Киевом.

Дедюхин намекнул, что хотел бы видеть смерть всех граждан России.

«С другой стороны, Чаплин всего лишь один из многих. Там ещё 140 миллионов, так что тоже не вижу особых поводов для радости», — написал Дедюхин.

Чаплин при жизни осудил церковный раскол на Украине, заявив, что такого себе не позволяли даже гитлеровцы.