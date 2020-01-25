Свое решение уйти с госслужбы помощник президента РФ Владислав Сурков менять не будет. Об этом заявил российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

Песков опроверг заявления о смене курса политики РФ на украинском направлении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владислав Сурков покидает свой пост в связи со сменой политики на украинском направлении.

Однако позднее пресс-секретарь президента РФ заявил, что слова о смене российской политики не соответствуют действительности, а президент РФ указ об отставке Суркова не подписывал.

«Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал позднее Чеснаков.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.