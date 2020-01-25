Утром 25 января Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков покидает свой пост в связи со сменой политики на украинском направлении.
Однако позднее пресс-секретарь президента РФ заявил, что слова о смене российской политики не соответствуют действительности, а президент РФ указ об отставке Суркова не подписывал.
«Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал позднее Чеснаков.
Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.