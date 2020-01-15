Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что, по его мнению, нецелесообразно настаивать на созыве экстренного заседания Совбеза ООН по вопросу сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом 15 января сообщил сайт "РБК-Украина"

Владимир Ельченко обосновывает свою позицию тем, что Тегеран уже официально признал свою вину в крушении украинского самолета.

«Если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН», — приводит слова посла Украины в США издание.

Дипломат отметил, что ранее, 9 января, Украина воспользовалась возможностью вынести в Совет Безопасности ООН вопрос о сбитом над Тегераном Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица зачитал во время открытых дебатов специальное заявление от имени Канады, Германии, Швеции и Украины, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Кроме того, Ельченко уверен, что международному сообществу сейчас нужно сосредоточиться на тщательном и объективном расследовании и установлении всех деталей трагедии. В свою очередь, Иран обязан привлечь виновных к ответственности и выплатить все компенсации.

Украинский дипломат полагает, что расследование должно выяснить «другие составляющие, в том числе «российский след» в виде проданного Ирану российского зенитного комплекса «Тор». Посол Украины в США рассказал, что украинские специалисты обязательно войдут в состав создаваемой международной комиссии по расследованию авиакатастрофы.