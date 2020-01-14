Исходя из тенденции по снижению газодобычи в Европе, Украина после 2024 года может рассчитывать на транзит российского газа в объемах порядка 50 млрд кубометров. Об этом на пресс-конференции сообщил сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук

По его словам, украинская газотранспортная система, скорее всего, станет резервной.

«Например, через ГТС должны ежедневно проходить 200 млн кубометров без перебоев. А теперь труба будет использоваться, как некая резервная система, когда российский газ будет идти через Украину на биржу европейского газового хаба в Баумгартене только при возникновении дефицита ресурса на европейском рынке. «Нафтогаз», насколько я знаю, не занимается этой проблемой вообще», — констатировал эксперт.

Воля: Нужда Европы в российском газе будет расти © скриншот с видео ФАН Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией, а в перспективе — со странами Южной Европы.

По договоренностям между Украиной, Европейским Союзом и Россией от 30 декабря 2019 года минимальные гарантированные объемы прокачки газа через украинскую территорию в первый год составят 65 млрд куб.м. газа, а затем — по 40 млрд куб.м. в течение следующих четырех лет.