Президент Эстонии Керсти Кальюлайд действительно вернула крымское вино, которое в подарок к ее 50-летию преподнесло посольство России в этой стране. Об этом 9 января со ссылкой на диппредставительство РФ в Эстонии сообщило РИА Новости

Свой полувековой юбилей Керсти Кальюлайд отмечала 30 декабря.

Кроме вина, из посольства РФ главе государства передали цветы и шоколад, от которых Кальюлайд отказываться не стала.

«Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — цитирует РИА Новости источник в посольстве.

«К "оккупантам" в гости не ездят»: Аксенов сказал, о чем свидетельствует растущий турпоток в Крым с Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.