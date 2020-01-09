Свой полувековой юбилей Керсти Кальюлайд отмечала 30 декабря.
Кроме вина, из посольства РФ главе государства передали цветы и шоколад, от которых Кальюлайд отказываться не стала.
«Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — цитирует РИА Новости источник в посольстве.
Официальный Таллин также не признает паспорта Российской Федерации, выданные жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.