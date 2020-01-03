Согласно оперативным данным «Оператора ГТС Украины» с начала года транзит природного газа через газотранспортную систему Украины составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года. Об этом 3 января сообщил Интерфакс-Украина

Заключенный в 2009 году транзитный контракт истек в 9:00 1 января 2020 года. Новое транзитное соглашение договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Данный контракт предполагает транзит по украинской ГТС в 2020 году как минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м. В договор заложено положение «качай или плати», то есть, оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

«Мы отрабатываем все полученные заявки "Газпрома" на транзит в полном объеме. При этом получаем отплату на все забронированные мощности из расчета 65 млрд куб. м в год, вне зависимости от объемов физической транспортировки газа» — приводит слова генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона издание.

Напомним, что в минувшем году Украина увеличила транзит газа через свою ГТС на 3,2% по сравнению с 2018 годом — до 89 млрд 585,9 млн куб. м. Гончарук рассказал, что принесло Украине подписание контракта на транзит газа © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сделал прогноз, что транзит в 2020 году может составить до 75 млрд куб. м, учитывая то, что из прошлогоднего объема загрузки ГТС — 90 млрд куб. м в любом случае придется исключить 15 млрд куб. м, которые Россия перенаправить на «Турецкий поток».

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко убежден, что единственное достижение Украины (вернее «Нафтогаза») за 2019 год состоит в том, что компании удалось подписать выгодный для себя контракт с «Газпромом». При этом оно стало возможным из-за вмешательства и давления США на европейских партнеров Газпрома»