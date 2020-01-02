В своей речи Зеленский назвал крымских татар украинцами, проговорив несколько фраз на крымско-татарском языке.
«Все это комическая ситуация… Мы — частичка многонациональной России и у нас все было хорошо в 2019 и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам крымчанам в 2020 году, это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — сказал Умеров.
Он добавил, что слова Зеленского на крымско-татарском следует адресовать членам «Меджлиса крымско-татарского народа»*, которые сбежали с полуострова после того, как Крым вошел в состав РФ.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.
*Деятельность организации запрещена в России