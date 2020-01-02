Власти Украины должны повзрослеть и признать выбор крымчан жить в составе многонациональной России. Об этом 2 января в интервью РИА Новости рассказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, прокомментировав новогоднее обращение президента Владимира Зеленского

В своей речи Зеленский назвал крымских татар украинцами, проговорив несколько фраз на крымско-татарском языке.

«Все это комическая ситуация… Мы — частичка многонациональной России и у нас все было хорошо в 2019 и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам крымчанам в 2020 году, это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — сказал Умеров.

После поздравлений Зеленского на Украине потребовали лишить гражданства «ватников» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.

*Деятельность организации запрещена в России