Два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» - в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января показали сначала обращение предыдущего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера Владимира Зеленского

Новогоднее единство и борьба противоположностей - Зеленского с Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать», — сказал Порошенко.

«Пятый» канал принадлежит непосредственно Порошенко, а телеканал «Прямой» — Владимиру Макеенко, однако его также плотно ассоциируют с экс-президентом.

По мнению политолога Дмитрия Джангирова, Зеленский взял ответственность за происходящее в стране именно в тот момент, когда выступил с поздравлением раньше Порошенко, и теперь не имеет право сетовать не неопытность и неготовность возглавить Украину.