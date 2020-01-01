Соответствующим образом поступил телеканал «1+1» в ночь с 2018 на 2019 год, показав обращение Зеленского перед Порошенко, когда он еще был юмористом. Тогда Зеленский поздравил граждан и объявил, что будет баллотироваться в президенты.
«В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать», — сказал Порошенко.
«Пятый» канал принадлежит непосредственно Порошенко, а телеканал «Прямой» — Владимиру Макеенко, однако его также плотно ассоциируют с экс-президентом.
По мнению политолога Дмитрия Джангирова, Зеленский взял ответственность за происходящее в стране именно в тот момент, когда выступил с поздравлением раньше Порошенко, и теперь не имеет право сетовать не неопытность и неготовность возглавить Украину.