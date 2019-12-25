Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как в Крым по Керченскому мосту прибыл поезд из Санкт-Петербурга.
Поклонская предложила украинским властям присоединиться и возобновить сообщение с Крымом по железным дорогам, прерванное в 2014 году, а также принять другие конструктивные решения.
«Но для подобных решений необходимо навести порядок в Украине и избавиться от националистической чумы. Всегда готова оказать помощь, имею практический опыт», — сказал Поклонская.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент проехал на поезде из Керчи в Тамань, а затем дал команду к отправке первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.