Украинская власть может возобновить железнодорожное сообщение с Крымом и открыть подачу воды из Днепра в Северо-Крымский канал. С таким предложением 25 декабря выступила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как в Крым по Керченскому мосту прибыл поезд из Санкт-Петербурга.

Поклонская предложила украинским властям присоединиться и возобновить сообщение с Крымом по железным дорогам, прерванное в 2014 году, а также принять другие конструктивные решения.

«Но для подобных решений необходимо навести порядок в Украине и избавиться от националистической чумы. Всегда готова оказать помощь, имею практический опыт», — сказал Поклонская.