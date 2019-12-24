Накануне, 23 декабря, Контактная группа согласовала обмен удерживаемыми лицами до конца года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике парижского саммита «нормандской четверки».
«Омбудсмены ЛНР и ДНР в присутствии представителя ОБСЕ должны лично убедиться, что люди действительно и по собственной воле отказываются от обмена, а не делают это под давлением украинских властей или тюремной администрации. Процедурная тонкость в том, что прежде чем быть внесенным в списки обмена удерживаемое лицо пишет заявление о согласии на обмен. А теперь он почему-то от него отказывается», — отметил Мирошник.
Он также напомнил, что 27-28 декабря должна пройти процедура верификации отказников. Она будет проходить при участии координатора ОБСЕ, который подтвердит или опровергнет отказы.
По данным газеты «Коммерсантъ», участвовать в обмене со стороны Украины отказались порядка 40 человек.