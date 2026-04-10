Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей

В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова

2026-04-10T22:04

В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую центральную районную больницу. По оценке медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Здание повреждено.В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из пострадавших бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Второму оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство повреждено.В Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги. Пострадавшему оказали необходимую помощь в Краснооктябрьской амбулатории. Для дальнейшего лечения он будет направлен в областную клиническую больницу. Машина получила повреждения. Ранее уведомлялось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Белая Березка в Брянской области. В результате атаки погиб один мирный житель, еще одна женщина получила ранения. В период с 08:00 до 20:00 9 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять дронов сбиты над территорией Белгородской области, три — над Брянской областью, три — над Курской областью. На территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Также сообщалось, что в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область ранее пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девочка. Удары дронов пришлись по трассе Белгород—Шебекино, домам, транспорту и предприятиям в нескольких районах - ВСУ обстреляли из РСЗО брянский поселок Белая Березка: погиб мирный житель, женщина ранена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

