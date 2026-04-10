Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей
В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова
2026-04-10T22:04
белгородская область
украина
брянская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066411979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a454bca56b0ec6c30b2d320cf2d1e498.jpg
Белгородская область, Украина, Брянская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова
В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног.
Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую центральную районную больницу.
По оценке медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Здание повреждено.
В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения.
Одного из пострадавших бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.
Второму оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство повреждено.
В Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги.
Пострадавшему оказали необходимую помощь в Краснооктябрьской амбулатории.
Для дальнейшего лечения он будет направлен в областную клиническую больницу. Машина получила повреждения.
Ранее уведомлялось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Белая Березка в Брянской области.
В результате атаки погиб один мирный житель, еще одна женщина получила ранения.
В период с 08:00 до 20:00 9 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Пять дронов сбиты над территорией Белгородской области, три — над Брянской областью, три — над Курской областью.
На территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщалось, что в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область ранее пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девочка.
Удары дронов пришлись по трассе Белгород—Шебекино, домам, транспорту и предприятиям в нескольких районах - ВСУ обстреляли из РСЗО брянский поселок Белая Березка: погиб мирный житель, женщина ранена.
