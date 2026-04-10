Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей
Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей - 10.04.2026 Украина.ру
Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей
В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова
2026-04-10T22:04
2026-04-10T22:04
2026-04-10T22:04
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую центральную районную больницу. По оценке медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Здание повреждено.В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из пострадавших бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Второму оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство повреждено.В Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги. Пострадавшему оказали необходимую помощь в Краснооктябрьской амбулатории. Для дальнейшего лечения он будет направлен в областную клиническую больницу. Машина получила повреждения. Ранее уведомлялось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Белая Березка в Брянской области. В результате атаки погиб один мирный житель, еще одна женщина получила ранения. В период с 08:00 до 20:00 9 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять дронов сбиты над территорией Белгородской области, три — над Брянской областью, три — над Курской областью. На территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Также сообщалось, что в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область ранее пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девочка. Удары дронов пришлись по трассе Белгород—Шебекино, домам, транспорту и предприятиям в нескольких районах - ВСУ обстреляли из РСЗО брянский поселок Белая Березка: погиб мирный житель, женщина ранена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белгородская область
украина
брянская область
белгородская область, украина, брянская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Белгородская область, Украина, Брянская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область — ранены пять мирных жителей
В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали пять мирных жителей. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова
В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног.
Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую центральную районную больницу.
По оценке медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения.
Одного из пострадавших бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.
Второму оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство повреждено.
В Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги.
Пострадавшему оказали необходимую помощь в Краснооктябрьской амбулатории.
Для дальнейшего лечения он будет направлен в областную клиническую больницу. Машина получила повреждения.
Ранее уведомлялось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Белая Березка в Брянской области.
В результате атаки погиб один мирный житель, еще одна женщина получила ранения.
В период с 08:00 до 20:00 9 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Пять дронов сбиты над территорией Белгородской области, три — над Брянской областью, три — над Курской областью.
На территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщалось, что в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область ранее пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девочка.
Удары дронов пришлись по трассе Белгород—Шебекино, домам, транспорту и предприятиям в нескольких районах - ВСУ обстреляли из РСЗО брянский поселок Белая Березка: погиб мирный житель, женщина ранена.