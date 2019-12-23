Представитель ЛНР в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник в понедельник, 23 декабря, написал в своем Telegram-канале, что обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных»

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