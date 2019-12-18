Лидер украинской националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что ее члены обратились в Киевскую госадминистрацию с предложением привести в порядок правительственный квартал в субботу после окончания протестов против рынка земли. Его заявление 18 декабря транслировал в эфире телеканал «Рада»

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