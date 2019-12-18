У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан?
У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан?
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Билецкий выразил обеспокоенность, что после митингов возле Рады 18 декабря брусчатка в правительственном квартале, где находится Рада, была вырвана из земли. 

«Мы тоже считаем, что дырки в асфальте — это плохо. Поэтому мы уже подали в КГГА документ, что в субботу мы сами — «Нацкорпус» и аграрии — проведем субботник. Мы сами все возобновим», — заявил он.    