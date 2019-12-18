Беспорядки у стен Верховной Рады в Киеве 17 декабря напоминают сознательную провокацию. Об этом 18 декабря в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Якубина, организаторы этой провокации стремились дискредитировать мирные протесты противников скандального законопроекта.

«Одна из целей может быть связана с тем, чтобы канализировать этот протест и привязать его к такому деструктиву. Тем самым закрыв возможность для граждан, которые бы выходили на улицу. То есть много раз еще подумают, а выходить ли им, если они видят то, что они видят», — рассказал политолог.

Якубин добавил, что на Украине идут протесты не только против рынка земли, но и против других инициатив новой власти, в том числе — против ультранеолиберального проекта Трудового кодекса.