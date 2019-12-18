В стычках боевиков «Нацкорпуса» с полицией во время акции протеста против земельной реформы пострадали 17 силовиков, двух из них госпитализировали.
По словам Якубина, организаторы этой провокации стремились дискредитировать мирные протесты противников скандального законопроекта.
«Одна из целей может быть связана с тем, чтобы канализировать этот протест и привязать его к такому деструктиву. Тем самым закрыв возможность для граждан, которые бы выходили на улицу. То есть много раз еще подумают, а выходить ли им, если они видят то, что они видят», — рассказал политолог.
Якубин добавил, что на Украине идут протесты не только против рынка земли, но и против других инициатив новой власти, в том числе — против ультранеолиберального проекта Трудового кодекса.