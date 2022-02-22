Отбор исполнителей в Украине всё более напоминает политический допрос, и это свидетельствует о деградации общественной жизни и упадке культуры и искусства в стране, считает известный украинский композитор Владимир Быстряков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Алина Паш, но представлять страну на конкурсе она не будет.

Алина Паш, украинская рэп-певица, финалистка шестого сезона шоу «Х-фактор», уроженка Закарпатья. Творчество артистки нередко сравнивают с группой «Гоа», уже участвовавшей в «Евровидении».

12 февраля Алина выиграла национальный отбор на «Евровидение-2022», с украиноязычной песней «Тени забытых предков». Именно с этим треком артистка должна была представить Украину на конкурсе в Турине в мае, но выяснилось, что Паш посещала Крым.

Певица заявила, что делала это как частное лицо, на абсолютно законных основаниях, то есть, с разрешения властей Украины, о чем и предоставила справку. В дело тут же вмешался неонацист Сергей Стерненко, заявивший, что справка поддельная, Паш врет, и в Крым она въезжала с территории России. А узнал он об этом от своих источников в Госпогранслужбе Украины.

В итоге на исполнительницу полился такой поток ненависти и угроз, что, в конце концов, Алина приняла решение отказаться от конкурса, о чем и написала в своем Инстаграм: «Я артистка, а не политик, и я не хочу этой виртуальной войны и хейта, и не хочу дальше быть в этой истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению, мне действительно очень жаль».

— Владимир Юрьевич, посмотрев на всю эту ситуацию вокруг «Евровидения», которая на Украине складывается, возникает главный вопрос: национальном отборе украинском, на «Евровидении», хоть что-то от «Евровидения» осталось? Или только политика и только национализм?

— Прослеживая тенденцию последних лет, создается такое впечатление, что у нас (при отборе — Ред.) всё более присутствует некий политический допрос. В случае с Алиной Паш я понимаю, что некоторое время тому назад вертлявая журналистка, которая в свое время прославилась тем, что у нее все время были несуразные шляпки на голове, — она у певицы пыталась выяснить, каким путем она заехала в Крым — вызвала такси, на волах, или по воздуху, на воздушном шаре? Это больше всего интересует!

Композитор Быстряков об украинских скандалах на «Евровидении»

Последние потуги прорваться на «Евровидение» сопровождаются скандалами, но есть тенденция представить Украину как некий отдаленный хутор, у которого, кроме истошного пения, основанного на украинских народных песнях, к которым я не имею претензий, ничего нет. Вообще, я считаю, украинское искусство, настоящее, народное — это ансамбль Гирского, который покорял весь мир всегда. Это то, чего не было ни у кого другого.

У нас решили так, что, если сделать свое псевдоискусство по этой кальке, значит, весь мир обалдеет от наших новаций. И такое впечатление, что в Украине нет интересных композиторов, нет интересных жанров, нет интересных исполнителей.

Девушка вышла, истошно закричала… По прошлому «Евровидению», когда вышла группа, и девушка стояла с лицом без улыбки, не то, что суровым, а впечатление такое, что положительного ничего нет, а есть депрессняк. Смотришь на эту девушку, которая, если улыбнется — ее тут же расстреляют — вот она стояла с таким суперсерьезным лицом, как будто бы она защищала свою родину от всех врагов, которые есть на свете.

Это не развитие. Ощущение такое, что люди, которые сидят в жюри и ответственны за этот конкурс, больше всего боятся за свое кресло — как бы их оттуда не потурили, потому что — не дай Бог, какого-то неблагонадежного пропустят исполнителя, который заехал в Крым по воздуху или на автобусе, или на такси «блаблакаром». Это уже повод поставить на нем крест на веки вечные.

Это все ущербно и смешно. И это не придает имиджа нашей стране как стране музыкальной, ведь у нас очень музыкальная страна. Достаточно того, что наша эстрада всегда питала ту же Россию талантливыми кадрами. Я не буду перечислять, это будет тема отдельной передачи.

Но то, что выставляют нашей витриной — это ни в какое сравнение не лезет с какими-то исполнителями западными. Там тоже есть люди, которые привозят туда фольклорные песни. Вспомним ту же сербку, которая завоевала со своей песней «Молитва». Она на основе народных напевов, народного материала.

Но это было интересно. А просто перепевать народные песни — это показывает нашу страну как какую-то убогую, отсталую, и ничего общего с фольклором это не имеет. Не задействовать талантливых людей — это у нас стало традицией, к сожалению.

Группы у нас есть талантливые и есть талантливые исполнители — но их, прежде всего, просвечивают на предмет того, что — «чей Крым», были они в Москве, не были, и куда они, через что заехали в Крым.

— В эту ситуацию вмешался активно Стерненко, известный всем одесский неонацист. Мало того, он ссылается, что… узнал какую-то информацию от личных источников в Госпогранслужбе, что вообще очень удивительно и странно — вроде бы они не должны личные данные никому раздавать, но, вроде как получается, раздают. Почему в культуре, музыке, в «Евровидении» — балом правят такие люди как Стерненко. Как так получается?

— Это для меня показатель. Если сегодня убийца лезет в дела музыкальные, то это уже «гаплык», как говорят у нас на Подоле. Даже комментировать нечего.

У нас все в загоне. Тем более, сегодня искусство в загоне. Пока не поменяется обстановка, пока не придут другие люди в управление культурой, в управление державой — у нас ничего не будет. У нас будут стерненки и прочие активные молодые люди, которые вчера еще убивали людей, сегодня они лезут в музыку, и ничего хорошего из этого не выйдет.

— Помимо того, что Алина Паш сама отказалась участвовать из-за того, что ее затравили, высказался председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, Николай Чернотицкий. Он сказал: «Если Европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться». Имеется в виду на этом конкурсе 2022 года. Что же получается? В Европе увидели, что на Украине что-то не так?

— Европа живет по двойным стандартам. Они оглядываются на свои законы. Они законы пишут, прежде всего, для себя. А для нас это может быть так, а может быть и не так. У нас откровенно слабую группу «Гринджолы» представляли с политической песней. Ну и что, прошли они, провалились, чего и следовало ожидать.

Что касается репертуара Алины Паш — это то же самое. Это использование фольклорных мотивов — ничего нового нет в смысле музыкальных идей. Да, славная девочка, хорошо поет, но, если бы она туда поехала, это тоже было бы 13, 15, 16 место.

Европе надоело давать нам бонусы только потому, что мы самая передовая, самая демократичная держава, как в свое время Джамале дали, Руслане дали… Ведь, по сути дела, это политический ответ на музыкальный запрос молодой страны, они поддерживали так нашу демократию.

Ну, сколько можно поддерживать? Нужно же что-то и о музыке думать. Либо нужно думать о том, чтобы это были фрики — это тоже приветствуется. А что касается, что якобы вместо них поедет Вельбой, я слышал на одном корпоративе — это очень печально, из серии — «у меня нет голоса, но есть два миллиона подписчиков».

Сейчас же критерии таланта того или иного человека, который на экране в интернете — если у него есть миллионы подписчиков, значит, он уже гений, значит, он уже Том Джонс. Мальчик, который пытается что-то сделать в стиле Сердючки, прикалывается. Но это все, по большому счету, самодеятельность.

— Какое место он займет? Алине Паш вы прогнозируете 13-е, но мы уже не проверим. А этому исполнителю — какое место прогнозируете?

— Первые места с конца. При назначении победителей конкурса — их назначают. Давайте будем честными и откровенными — те люди, которые держат этот бизнес.

— Уже не хотят Украину назначать?

— Учитывается тот фактор, в состоянии ли та или иная страна принять конкурс. Поэтому никогда Молдавия или Румыния, страны со слабой экономикой, не победят в конкурсе «Евровидение». Победят скандинавы, победит страна из старых европейских сестер — это скорее всего.

С другой стороны, если это интересный человек, как Сальвадор, который приехал, вдруг без всяких раздеваний на сцене, без эксгибиционизма, без кривляний, а просто — тихо спев, получил первое место. Конечно, Португалия смогла принять (конкурс — Ред.), а, с другой стороны, это просто талантливый человек, который показал свою индивидуальность. Мне он очень понравился.

К сожалению, пошла тенденция дальше. Ну, итальянцы, которые меня не впечатлили в прошлом году, но зато это была страна, которая в состоянии принять этот конкурс. Так что там тоже есть определенная политика. И люди, которые за этим стоят, рассказывают про количество вбрасываний, и что голосуют якобы зрители.

На самом деле — это чистый бизнес. Потому, что — иногда такие замечательные пролетают певцы, солисты, которые представляют те или иные страны. И возникает естественный вопрос: значит, есть какие-то факторы, которые главенствуют над чистотой оценки того или иного исполнителя.

— Предлагаю вам посмотреть на ситуацию с другой стороны. Возвращаемся к украинскому скандалу вокруг национального отбора. Еще одно интересное высказывание, экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов сказал: «Я видел, что происходило с Марув. Звезда в Москве. Все наши, которых здесь травят и гоняют — они все звезды. По-моему, они благодарны тем, кто их травят, у них отличные контракты, они везде выступают, кроме одной загадочной страны, из которой они».

Я не знаю даже, что по этому поводу можно сказать. Получается, что шоу-бизнес на Украине вроде не такой развитый, как говорят. С другой стороны, тогда выгодно с националистами ссориться. Получается так?

— Кирилл Куликов умный человек, и он серьезный аналитик. В этом плане он прав, с одной стороны… За исключением одного — Марув никакая не звезда. Она выскочила на этом хайпе, и какое-то время покрутится в Москве. Я слышал ее — на мой взгляд, ничего интересного, оригинального.

Но у нас страна, которая сейчас основала новый вид отборов. Это называется «скандал при отборе на «Евровидение». Это, к сожалению, уже не первый год. И поэтому нормальные люди в Европе смотрят на нас как на страну, достаточно ущербную. Если страна не может выбрать у себя, найти действительно таланты, посылают каких-то, будем говорить — хуторских представителей, которые хутор воспевают изо всех сил… А это никак не работает в формате «Евровидения».

Ну, закончились Сердючки, всякие фрики, уроды, финны, и т.д. Но людям хочется какую-то песню интересную узнать. Нет у нас интересных песен? Есть у нас интересные песни! Хотя бы ту же Кристину Соловей поставили. Девочка со свежим голосом, и у нее идеи интересные. Но не посылают, наверное, потому что тоже на автобусе или пешком не с той стороны в Крым заехала. Хотя ее часто крутят на FM-радио, по телевидению. Какие-то странные отборы.

Если посмотреть, кто сидит в жюри, то тоже — не без доли субъективизма, причем большого. Потому что, если сидят певицы, они прежде всего, думают «не дай Бог, она займет первое место и придется освободить кресло певицы номер один в стране». Такое же тоже может быть!

Скандалы с той же Ани Лорак наводят меня на мысли, что здесь очень здорово вредят и пакостят… коллеги по цеху. Такой фактор тоже имеет место быть.

Что дальше? Пока не будет смены общего устремления показать себя не с лучшей стороны, а продемонстрировать, чем мы отличаемся от всего мира. Пока это стремление не сменится на желание порадовать европейского зрителя какими-то новыми талантливыми наработками.

У нас есть хорошие аранжировщики, композиторы, великолепные исполнители. Куда они делись? Они пробиться не могут! Кто-то сидит, кто-то занял место первой певицы страны… «Золотой голос Украины», «Золотой шепот Украины»… Пока это все остается на местах, мы буде погрязать в скандалах и отборах.

Слава Богу, в этом году не было как в прошлые годы, когда мальчик такой выходил, который больше подходит для роли полкового комиссара, или следователя НКВД, и начинал допрашивать, распинать исполнителей.

Это безобразие! И страна получается ущербная. О чем можно еще говорить? Давайте выпутываться из всего этого! Уже не говорю, если представить песню от Украины на русском языке — Бог знает, что такое, это все равно, что плюнуть в икону.

У нас одно время была тенденция петь на английском языке, вспомнить ту же Ани Лорак, Лободу — пели на английском языке, по-европейски. А теперь пошли в глухой фольклорный угол, из которого выхода здесь нет, потому что здесь ничего интересного не найдешь — как бы ни голосить, какая бы аранжировка ни была, как бы ни совмещали это голосение с новейшими течениями — это все тупиковый путь.

Мало в этом энергетики, а есть желание показать, что у нас настолько оригинальная музыка, настолько оригинальные исполнители — возьмите нас и кушайте в таком виде. А в Европе не хотят кушать почему-то, они другого просят.

Поэтому надо думать, чего бы хотелось? А хотелось бы чего-то новенького, необычного, запоминающегося, талантливого и профессионального. До сих пор это все мало профессионально.

— Вышел в прокат фильм украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог». Мы решили посмотреть, где какие билеты продаются. И в первом попавшемся кинотеатре оказалось, что куплен на сеанс один билет. Это при том, что фильм про украинского бандита девяностых, и одну из главных ролей играет Сергей Филимонов, это неонацист, он участвовал, в том числе, в погроме офиса президента. Где же эта поддержка националистов националистами? Почему так? Как так получается?

— Значительная часть националистов — проплаченные, им вовсе не интересно творчество этого «великого», не побоюсь этого слова в кавычках, режиссера.

Тут самый важный момент — сколько на это дело было потрачено денег, сколько откатов, сколько получил сам режиссер, и в конце концов, неважно, кто это… Они потом будут рассказывать, что блокировали кинотеатры, что в неудобное время ставили фильмы.

На самом деле, какое это искусство? Я не знаю, что он там заканчивал, или Поплавского, или судостроительный техникум. У нас же все сейчас или певцы, или режиссеры. Это все говорит об упадке культуре и искусства.

Алина Паш назвала хейтеров «орками» и «порохоботами» © Алина Паш/Instagram

Насколько это будет иметь продолжение, насколько ему дадут денег на следующий фильм… Хотя вряд ли, слишком это приобрело такой негативный оттенок, и люди нормальные понимают прекрасно, откуда растут тут ноги. Поддержали узника совести. Дали ему миллион на картину, а то, что делает — уже не так важно. Важно, что дали, важно, что дали высказаться. Я думаю, что ему не светят ни Канны, ни Венеция, ни Оскар. Не потому, что я злорадный, а потому, что это все бездарные люди, которые занимаются не тем делом.

В данном случае, с этим фильмом случилось подтверждение теории, что «публика голосует ногами». Если нет интереса — о чем говорить. Можно сколько угодно пиарить фильм, говорить о нем на всех углах. Где-то, может быть, нагонят публику, привезут пару автобусов людей, покажут массовый психоз, что люди «у захватi» (в восторге — Ред.) от этого шедевра. И все, этим закончится.