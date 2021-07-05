В Китае отношение к России дружественное, как, впрочем, и к Украине. Политика этой страны направлена на создание добрососедских отношений со всеми странами постсоветского пространства, считает доктор культурологии (Сиднейский университет), китаевед, этнограф Евгений Сингатулин

Об этом он рассказал изданию Украина.ру

- Евгений Ардинатович, недавно агентство «Ассошиэйтед Пресс» опубликовало информацию о том, что Китай вынудил Украину отозвать свою подпись под заявлением, представленным в Совете ООН по правам человека, с критикой Китая в связи с положением уйгуров в этой стране. Согласно этой информации, Китай шантажировал Украину возможной отменой поставок вакцин против коронавируса. Не могли бы вы как специалист по Китаю оценить достоверность данного сообщения?

— Нет никаких достоверных доказательств, что Китай шантажировал Украину. В китайской прессе и китайском интернете такой информации нет. В ответ на резолюцию Китай сделал заявление, в котором указывалось на Канаду как на инициатора, а Украина как страна, подписавшая её на вторых ролях, даже не упоминалась. Зато впоследствии агентство Синьхуа распространило информацию о том, что Китай приветствует решение Украины отозвать свою подпись. То есть доказательств шантажа нет, хотя каких-нибудь дипломатических намёков Китая Украине о том, что её внешняя политика зашла «не туда», я бы не исключал. Следует иметь в виду, что исторически Китай очень болезненно относится к национальному вопросу, он считается «красной линией» в китайской политике, тот, кто её пересекает, навлекает на себя недовольство Китая.

- Продолжая тему отношений между Китаем и Украиной, перейдём к вопросу о недавней национализации президентом Зеленским предприятия «Мотор Сич», значительная доля в котором принадлежит китайским инвесторам. В ответ Китай обратился в международный арбитраж. Как вы думаете, какие ещё действия может предпринять Китай, защищая свои интересы?

— Насколько мне известно, данная проблема существует уже около полугода. Пока что единственная информация, пришедшая из Китая, — подача заявления в международный арбитраж при поддержке крупных международных юридических компаний. Думаю, говорить о каких-либо других шагах китайского правительства, пока решается вопрос с арбитражем, преждевременно. Однако я отметил, что в марте-апреле в китайской блогосфере неожиданно появилось довольно много критических высказываний в отношении Украины, причём речь шла не только о национализации «Мотор Сич». Следует отметить, что за всё время, прошедшее с момента распада СССР, в китайских СМИ практически отсутствует негативная информация о любых постсоветских странах. Информация о них подаётся в нейтрально-дружественном тоне. Такой же подход применялся и по отношению к Украине, в том числе и после 2014 года. И вдруг довольно известные китайские блогеры начинают критиковать Украину и призывать своё правительство решительно отстаивать интересы Китая. Мне кажется, данные высказывания делались с негласного одобрения китайских властей.

- В свете такого явного ухудшения отношений между Украиной и Китаем считаете ли вы возможным в принципе признание со стороны КНР принадлежности Крыма Российской Федерации?

Партсобрание на орбите. Сто лет китайской Компартии © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

- Перейдём к китайско-российским отношениям. Как известно, с первого января 2022 г. в России будет введён запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины. Известно, что существенная часть вывозимой из РФ в настоящее время древесины направляется в Китай. Как, по вашему мнению, данная мера скажется на российско-китайской приграничной торговле?

— Как уроженец Забайкалья я хорошо знаю о том, что творилось на протяжении девяностых и нулевых годов, когда, например, через станцию Забайкальск проходили многочисленные составы с необработанным лесом. Я также знаю о многочисленных призывах «запретить китайцам вырубать лес», распространяемых в российском интернете. Однако я уверен, что вырубают лес законно, полузаконно или незаконно отнюдь не китайцы, а российские предприниматели. Китайцы же просто покупают предлагаемый им товар. Я поддерживаю вводимый запрет на экспорт необработанной древесины, Россия должна остановить разграбление сибирской, забайкальской тайги, деньги от которого оседают к тому же в основном в карманах частных лиц. Что касается приграничной торговли, то, если нельзя будет покупать необработанный лес, китайцы будут приобретать пиломатериалы. Причём нужно учесть, что раньше зарплаты в Китае были гораздо ниже, чем в РФ, поэтому вывозить лес из РФ и обрабатывать его в Китае было очень выгодно. А сейчас зарплаты в Китае выше российских, поэтому, возможно, обрабатывать лес в России будет даже выгоднее, и приграничная торговля не особо пострадает.

- Известно, что в период резкого ухудшения советско-китайских отношений, в частности, в семидесятые годы, со стороны Китая звучала не только антисоветская, но и русофобская пропаганда. Как вы считаете, есть ли в современном Китае русофобия как явление или же она осталась в прошлом?

— Сейчас в Китае много граждан РФ, на бытовом уровне между ними и китайцами неизбежно возникают некоторые трения, как возникают они между русскими и китайцами в России. Однако на официальном уровне в Китае нет абсолютно никакой русофобии. В связи с этим могу вспомнить, как несколько лет назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в западных СМИ существует негласный запрет на позитивные новости о России. Мне кажется, что в китайских СМИ существует противоположная тенденция. Можно найти критические материалы, но никогда — негативные, тем более нет разжигания антирусских настроений. В интернете можно найти антирусские статьи или видеоролики на китайском языке, но, если посмотреть, где они созданы, наверняка выяснится, что их авторы проживают не в Китае, а за границей. Однажды я видел ролик, посвящённый отношениям России с империей Цин, его автор стоял на берегу реки и, показывая в сторону другого берега, рассказывал, как Россия завладела исконными китайскими землями. У неискушённого человека могло бы сложиться впечатление, что автор стоит на китайском берегу Амура. Однако автором ролика на поверку оказался китайский диссидент, базирующийся в Нью-Йорке, и съёмка производилась на территории Северной Америки.

- То есть авторы русофобских материалов на китайском языке одновременно являются противниками нынешнего китайского правительства.

— Да, можно так сказать, и производятся эти материалы вне границ Китая.

- Известно, что недавно Китай смягчил свою политику ограничения рождаемости. С другой стороны, известный российский китаевед Николай Вавилов в одном из своих выступлений в прошлом году рассказал о том, что китайский политический деятель Лу Хау, ныне министр природных ресурсов КНР и член ЦК КПК, будучи губернатором приграничной с РФ провинции Хэйлунцзян, «по границе с Россией… разрешил рожать трёх детей», и это был, по мнению докладчика, провокационный по отношению к России шаг.

Насколько эта информация соответствует действительности?

— Во-первых, не вдаваясь в лингвистические особенности китайского языка, хочу заметить, что называть председателя комитета народных представителей провинции современной КНР «губернатором» не совсем верно. Этот термин с оговорками можно было бы использовать, рассказывая о дореволюционном Китае. А во-вторых, насколько мне известно, упомянутый Вами Лу Хао уже тогда считался «молодым да перспективным» руководителем, что и доказывает его новая должность в Пекине. Думаю, вряд ли перспективный руководитель стал бы своевольничать и делать какие-либо движения, не соответствующие линии руководства страны на построение дружественных отношений с РФ.

Эксперт сказал, как русский язык на Украине привлекает Китай © kit.ai

Что до Вавилова, то я мало знаком с его взглядами, но мне кажется, он судит о современной КНР без понимания того, что было сказано на последнем съезде КПК.

- Что вы имеете в виду?

— В своем докладе Си Цзиньпин (председатель Компартии Китая. — Ред.) особое ударение сделал на то, что Китай понимает, что его благополучие произрастает из благополучия соседних государств. Это в принципе очень важное заявление. Если мы поймем это, то вопросы о «китайской угрозе» отпадут сами собой.

Более того, по поводу страхов о том, что «китайцы вот-вот заселят Восточную Сибирь и Дальний Восток», могу добавить следующее. В конце прошлого года в Китае прошла очередная перепись населения, её результаты опубликованы в этом году. Так вот, во всех трёх северных провинциях Китая, имеющих протяжённую границу с РФ, было зарегистрировано уменьшение населения. Китайцы предпочитают переселяться в те места, где в своё время возникла китайская нация, то есть в центральные провинции страны. Жить на севере не в характере большинства китайцев.