В конце следующего года у Германии появится новый канцлер. О том, кто им может стать и чего от него ждать прежде всего России, изданию Украина. ру рассказал известный немецкий политолог Александр Рар

- Александр, в прошлую пятницу Меркель заявила о том, что она точно уходит в отставку. Это дело решенное. Кто в таком случае ее заменит?

— Есть четыре кандидата, которые поборются за пост канцлера после ухода Меркель. Все они мужчины.

Самый вероятный из них Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии. Он хорошо зарекомендовал себя во время коронавируса как жесткий менеджер. Его популярность благодаря этому резко возросла в Германии.

Однако тут стоит заметить, что не было еще такого случая, чтобы представитель ХСС, сестринской партии ХДС, становился канцлером Германии. Но в консервативных кругах он рассматривается как самый дееспособный и самый авторитетный.

Второе место — премьер-министр Северного Рейн-Вестфалия Армин Лашет. У него тоже есть шанс, как и у Зёдера. Но его критикуют за то, что он не слишком жестко действовал — не закрывал границу с другими странами. Во время карантина считал, что во время пандемии надо защищать экономику. Он не может себя стопроцентно проявить, но у него тоже хорошие шансы.

Третий кандидат — Фридрих Мерц. В 2005 году Меркель его фактически изгнала из руководства ХДС. Он занимался бизнесом, но его по-прежнему очень любят консервативные круги партии.

Его считают человеком прошлого. Но бороться он все равно будет.

Четвертый кандидат — Норберт Рёттген. Он давным-давно более зеленый, чем консерватор. Он рассматривается как самый вероятный кандидат в случае коалиции ХДС с партией зеленых, которая имеет в Германии достаточно большой вес. Рёттген хорош для этого, потому что готов на все компромиссы.

Сначала эти политики поборются (кроме Зёдера, лидера ХСС) за пост лидера ХДС, а потом или выдвинут Зёдера на пост канцлера, или канцлером станет кто-то из них.

- Когда это все будет решаться?

— В конце этого года. Коронавирус сходит на нет. Появляются другие вопросы. Сейчас все будут настраиваться на новые политические баталии.

- По поводу «Северного потока-2». Может ли Германия в ответ на американские санкции ввести против Америки контрсанкции?

— Немецких санкций не будет — Европа должна действовать сообща. Члены ЕС должны принимать общее решение. Точно так же, как и в отношении России. Это ж не Германия вводит санкции, а Европейский Союз.

Я тут вижу другую проблему — внутри Европы нет единства и консенсуса по поводу санкций против Америки. Наоборот, есть восточные европейцы, такие как Польша, которые играют на стороне Америки. Они поддерживают американскую критику в отношении «Северного потока-2». Поэтому тут гораздо сложнее.

Германия тоже может идти против Польши и Прибалтики, против их желания начинать ссориться с Америкой. Она, таким образом, будет изолирована внутри Евросоюза. Это очень сложный вопрос.

И в самой Германии есть оппозиция налаживанию отношений с Россией, в том числе и среди кандидатов в канцлеры Германии, о которых я вам говорил. Партия зеленых также против. Они не будут выступать за хорошие отношения с Россией, чтобы ставить под вопрос хорошие отношения с Америкой. Мощь трансатлантических кругов в Германии по-прежнему очень сильная.