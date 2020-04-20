Политолог, доктор политических наук, военный пенсионер ФСБ РФ, полковник запаса Андрей Пинчук считает, что исследователи происхождения коронавируса разделены на два лагеря: тех, кто считает, что он создан искусственно, и тех, кто полагает, что он естественного происхождения

- Андрей Юрьевич, в СМИ прошла информация о том, что в США еще в январе этого года был арестован американский ученый Чарльз Либер из Гарварда и еще два китайца. Американец, заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета, обвиняется в том, что помимо всего прочего «шпионски переправлял» китайцам биоматериалы.

Как написано в официальном сообщении Минюста США, он «без ведома Гарвардского университета, начиная с 2011 года, стал «стратегическим учёным» в Уханьском технологическом университете (WUT) в Китае». Китайцы платили ему 50 тыс. долларов в месяц, а еще оплатили расходы на проживание — 158 тыс. долларов и 1,5 млн долларов за создание лаборатории в Ухане. А ведб именно Ухань та китайская провинция, коронавирус распространился по всему миру. В связи с этим вопрос: как вы считаете, это — простое совпадение?

— Информация о том, что в Америке по обвинению в шпионаже задержан крупный ученый, строивший в китайском Ухане биолабораторию (тем, кто считает, что Либер — один из многих, советую просто погуглить, чтобы понять его масштаб), презентована нам любопытным образом и позволяет сделать определенные выводы.

Ведь последующие за этим арестом события, связанные с распространением вируса, вы правы, сложно не увязать в одну цепочку.

Тут много вопросов: что за «биоматериал» Либер передавал в лабораторию Уханя и почему китайцы платили ему ежемесячно 50 тысяч долларов и дали полтора миллиона на некую лабораторию, в связи с чем он был арестован американской контрразведкой вместе с китайскими связными? Почему сразу же и именно в Ухане началась эпидемия, бьющая по основаниям современной цивилизации?

Разлетевшаяся по авторитетным Telegram-каналам информация не является, конечно же, случайной. И если эта информация появилась, причем появилась централизованно, значит, мы видим определенный процесс, которому придается легальное значение.

Как известно, информация — эта оружие, и потому используется как инструмент. Как инструмент воздействия, решения определенных задач. В нашем случае этот инструмент может позволить как послать сигнал противнику с целью достижения определенных результатов, так и создать условия для того, чтобы развить эту первичную информацию уже в публичном информационном поле.

На самом деле рост популярности соцсетей, естественно, не игнорируется, в том числе, и специальными службами. Их поля — это в первую очередь поля, с одной стороны, битв и противодействий интересов, а с другой, того, что в этих службах называют «реализацией и легализацией информации».

Даже название некоторых каналов звучит как псевдоним агентуры. А их тексты сильно напоминают агентурные сообщения, написанные, как и положено, от третьего лица и сформированные таким образом, чтобы либо не расшифровать источника, сместить акценты на ложную фигуру, либо дискредитировать объект интереса.

В этом смысле думается, что использование интернет-ресурсов, и в частности Тelegram-каналов, займет свое достойное место в методических рекомендациях организации агентурно-оперативной деятельности.

- Но сейчас давайте уделим наше внимание не методологии работы спецслужб как таковой, это интересная тема, а все-таки проблеме «уханьского гриппа». Что лично вы можете сказать по поводу «американского следа» в этой истории?

— Мы имеем полное, базирующееся на ряде фактов основание предположить, что Соединенные Штаты Америки проводили закрытые исследования в области вирусологии и одним из предметов этих исследований были коронавирусы.

В этой связи следует напомнить, что Конвенция ООН «О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении» вступила в силу в 1975 году. США формально ее ратифицировали, но при этом отказались от внедрения механизмов практической реализации, что исключило какие-либо формы контроля над США в вопросе недопущения разработок биологического (в том числе, основанного на боевых вирусах) оружия.

Здесь опять необходимо приостановиться и прокомментировать дискуссию относительно происхождения вируса. Сейчас мир разделился на две группы, которые условно можно назвать «конспирологами» и «антиконспирологами».

- И что это за группы? Какие у них аргументы в дискуссии?

— У каждой из них есть свой набор аргументов и контраргументов. Причем присутствует некая миграция из лагеря в лагерь, обусловленная определенной информационной повесткой, тренды которой диктуют официальные заявления.

Мы решили в сконцентрированном и ретроспективном виде поместить эти обоснования в завершение наших размышлений, с тем чтобы сделанные выводы можно было сверить с уже сформировавшейся к настоящему моменту риторикой и условной фактологией.

Пока же продолжим. Американские исследования, возможно, представляли собой совершенно новый этап современной вирусологии. Для современной науки это нормально. Еще вчера гиперзвуковое оружие и мобильные ядерные заряды были лишь атрибутом фантастических романов. Сегодня они уже являются частью геостратегического миропорядка.

И тогда понятно, почему так яростно формируется аргументация о том, что данный вирус — естественного происхождения. Ведь эта аргументация основана на доводах науки сегодняшнего дня и полностью игнорирует лавинообразное развитие исследований в условиях нового научно-технологического уклада.

Даже удивительно наблюдать, как люди, регулярно повторяющие мантру про удвоение научных знаний в короткой перспективе, используют лишь аргумент о том, что код вируса (последовательность генома SARS-CoV-2) является единым, не имеет никаких вставок, а поэтому естественного происхождения.

Такое объяснение легко разваливается сравнением с современными технологическими процессами, например, с аддитивным производством. Ведь в аддитивных технологиях (послойном наращивании и синтезе с помощью 3D-технологий) объекты, фактически, выращиваются целостно. Они не производятся путем сварки или иным механическим воздействием. Даже этот небольшой пример по аналогии говорит о том, что сложно объяснение о единой общности кода воспринимать как аксиому.

В этом смысле вполне логичной представляется версия о новых прорывных разработках именно в сфере слитных кодов боевых вирусов. Более того, если поставить себя на место, где мы определяли бы приоритеты подобных исследований, то первой же задачей будет обозначена необходимость уйти от возможности идентификации вируса как искусственного через тот самый аргумент о том, что имеются какие-то вставки. Поэтому подобные исследования представляются наиболее перспективными.

В такой модели Китай может выполнять именно ту роль, которой он и славится. А именно флагмана научно-технического шпионажа. Тогда история, при которой одна страна разработала новый вирус, а другая его похитила, но не смогла должным образом изучить и внедрить, допустив утечку, совершенно по-новому формирует восприятие этой ситуации.

В этой связи могут быть понятны и полунамеки со стороны США, и эти яростные двусмысленные ответы со стороны Китая. Потому что и та, и другая сторона понимают, о чем они говорят. Но американцы не могут себе позволить сказать, что у них украли, потому что тогда нужно признаться, что они это разработали, а китайцы, естественно, сделают все, чтобы не стать виновными в данной утечке.

- Все-таки многие в мире задаются вопросом: а так ли случайно вдруг вот сейчас началась эпидемия. Не могла ли она стать инструментом для разрешения каких-то задач глобального порядка?

— Да, иногда приходится слышать, что вирус появился неожиданно и поломал привычный порядок вещей. Но если мы оценим обстановку накануне эпидемии, то увидим, что в заявлениях официальных лиц, научных исследованиях, социологических замерах элит и населения рефреном сквозило ожидание неких глобальных катаклизмов. Войны, природных и техногенных катастроф и прочего апокалиптического.

Даже в кинематографе как в коллективном бессознательном тема катастроф, в том числе и особенно эпидемий, звучала зловещим фоном. И пришел коронавирус.

Все изложенное позволяет предположить, что сейчас мы наблюдаем следующий этап эпидемии. Пока еще политический. Ну, или экономико-политический. Когда ключевые акторы процесса, оправившись от первичного шока, вызванного, судя по всему, действительно незапланированной (или преждевременной) утечкой, начинают манипулировать ею в своих глобальных целях.

- Каковы все-таки аргументы в пользу того, что вирус имеет искусственное происхождение и «американский след»?

— Искусственность вируса подтверждена тем, что есть российская статья от 13 ноября 2015 года — «Ученых напугал успешный эксперимент по переделке вируса летучих мышей».

Приведу цитату: «Успешный лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, вызвал среди ученых опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. Об открытии и спорах вокруг него сообщает издание Nature News. Американские биологи создали «химеру» из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в легких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Ученые доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей».

Данный материал ссылается на авторитетный научный журнал Nature (от 9 ноября 2015 года, «Сконструированный вирус летучей мыши вызывает споры по поводу рискованных исследований» (Engineered bat virus stirs debate over risky research), где была опубликована статья о том, что в лаборатории американского Форта Детрик «проведен успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека…. Он вызвал среди ученых опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта».

Контраргументом данной информации обычно приводится то, что эволюционный путь движения коронавируса к человеку столь очевиден, что эти исследования лишь подтвердили простоту таковой передачи.

На следующий вопрос относительно противодействия угрозе, раз она столь очевидна, дается ответ, что в мире много угроз, подобных этой, и какая из них «выстрелит», никому не известно.

- Еще есть какие-то аргументы?

— Лауреат Нобелевской премии 2008 года французский вирусолог Люк Монтанье заявил о лабораторном происхождении коронавируса. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ-2.

Эти выводы Монтанье сделал на основе исследования структуры вируса, проведенного ранее французским математиком Жаном-Клодом Перезом. Тот обнаружил в SARS-CoV-2 элементы ВИЧ. По мнению известного вирусолога, коронавирус был выпущен случайно из китайской лаборатории, которая пыталась изобрести вакцину против СПИДа.

- А есть мнения авторитетных вирусологов по поводу искусственности происхождения коронавируса?

— Есть. Например, доктор Джеймс Лайонс-Вейлер, исследователь лихорадки Эбола, генеральный директор Института чистых и прикладных знаний. Он заявил следующее: "Да, я проанализировал всю последовательность генома этого вируса (уханьский коронавирус) и сравнил ее со всеми последовательностями генома всех других коронавирусов, для которых у нас есть данные, и этого странного элемента, который ему не принадлежит. Мы обнаружили, что это действительно соответствует векторной технологии, которая была опубликована в 1998 году в материалах Национальной академии наук.

Эта векторная технология представляет собой механизм, с помощью которого молекулярные биологи внедряют новые гены в вирусы и бактерии. Сейчас действительно необычно находить последовательность векторных технологий в вирусе, циркулирующем в людях, и поэтому, естественно, можно сказать одно, я уверен наверняка, что этот конкретный вирус имеет лабораторное происхождение. Таким образом, мы можем исключить естественное происхождение".

В своём исследовании доктор Лайонс-Вейлер утверждает, что есть четкое доказательство того, что новая последовательность, которую он называет INS1378, происходит из-за лабораторно-индуцированной рекомбинации.

В частности: 1) Сходство с другими последовательностями коронавируса ниже, чем у его наиболее сходных последовательностей в любом коронавирусе, чем у остальной части генома.

2) Высокое сходство последовательности INS1378 со спайковым белком SARS.

3) Значительное сходство последовательностей INS1378 с вектором pShuttle-SN, который использовался в 1980-х годах в Китае для создания более иммуногенного коронавируса.

- Какие-то контраргументы против этих утверждений существуют? Если да, то какие?

— В качестве контраргумента противниками версии приводится то, что Лайонс-Вейлер, будучи авторитетным ученым, при этом входит в число видных противников прививок, что понижает объективность его выводов.

Кроме этого, обосновывается то, что при исследовании вообще всех коронавирусов летучих мышей и выравнивании их спайковых последовательностей с последовательностями SARS-CoV, выявляются большие уровни гомологии.

Это значит, что все коронавирусы летучих мышей имеют спайковый белок, подобный SARS. И что сюрприз действительно был бы в том, чтобы не иметь спайкового белка SARS-like в этом новом 2019-nCoV, который так гомологичен геному SARS-CoV.

В СМИ имеется информация о том, что в 2007 году группа исследователей из Уханя совместно с австралийской лабораторией провела исследование с SARS, SARS-подобным коронавирусом и ВИЧ-1.

Они решили создать псевдовирус, в котором поместили SARS-подобный CoV в оболочку ВИЧ. Этим вирусом заражали летучих мышей.

- Теперь давайте перейдем к лагерю «антиконспирологов». Каковы их аргументы в пользу того, что коронавирус не имеет искусственного происхождения?

— Они указывают на то, что после начала эпидемии китайские ученые определили последовательность генома SARS-CoV-2 и предоставили данные исследователям во всем мире.

Полученные данные о геномной последовательности показали, что китайские власти быстро обнаружили эпидемию и что число случаев COVID-19 увеличивалось из-за передачи от человека человеку после однократного введения в человеческую популяцию.

Западные ученые-вирусологи проанализировали генетический шаблон для спайковых белков на внешней стороне вируса, которые он использует для захвата и проникновения через внешние стенки клеток человека.

Они сфокусировались на двух важных особенностях белка: рецепторсвязывающий домен (RBD), своего рода захватный крючок, который захватывает клетки-хозяина, и "молекулярный консервный нож", который позволяет вирусу взломать клетки. В этой связи установлено, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно воздействовать на молекулярную особенность клеток человека, которая называется ACE2, рецептор, участвующий в регуляции кровяного давления.

Спайковый белок SARS-CoV2 был настолько эффективен для связывания человеческих клеток, что ученые пришли к выводу о результате естественного отбора, а не продукте генной инженерии. Данное доказательство естественной эволюции было подтверждено информацией о составе SARS-CoV-2, общей молекулярной структуре.

По мнению специалистов, если бы кто-то пытался создать новый коронавирус в качестве патогена, то создал его из основы вируса, который, как известно, вызывает болезнь. Но ученые обнаружили, что основа SARS-CoV-2 существенно отличается от таковой уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящериц.

Эти две особенности вируса, мутации в RBD-части спайкового белка и его строение исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2.

Основываясь на анализе геномной последовательности, ученые пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение SARS-CoV-2 следует одному из двух возможных сценариев.

В одном сценарии вирус развился до своего нынешнего патогенного состояния благодаря естественному отбору у не-человеческого хозяина, а затем попал к человеку. Так уже возникали предыдущие вспышки коронавируса, когда люди заражались вирусом после прямого воздействия цивет (SARS) и верблюдов (MERS).

В другом предложенном сценарии непатогенная версия вируса перепрыгнула с животного-хозяина на человека и затем эволюционировала до его нынешнего патогенного состояния в человеческой популяции.

Например, некоторые коронавирусы панголинов, похожих на броненосцев, встречающиеся в Азии и Африке, имеют структуру RBD, очень похожую на структуру SARS-CoV-2. Коронавирус из панголина, возможно, мог быть передан человеку либо напрямую, либо через промежуточного хозяина, такого как циветы или хорьки.