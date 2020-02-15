Эксперт по безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Украина и Россия могли бы решить проблемы, связанные с судоходством и незаконным ловом рыбы в акватории Азовского моря

В субботу, 15 февраля, ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами. На вопросы корреспондента Украины.ру ответил украинский эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

- Сергей Борисович, как вы считаете, скажется ли этот инцидент на и без того непростых отношениях РФ и Украины относительно морских границ?

— Безусловно, с одной стороны, проблема борьбы с браконьерством не первый год является предметом обоюдных договоренностей Украины и России. Именно потому что запас рыбы в Азовском море по причине беспощадного браконьерства скудеет с каждым годом.

Капитан украинского судна признал, что занимался браконьерством в Азовском море - ФСБ © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Сама ситуация не нова, она повторяется, поэтому ожидать, что поменяются какие-то интонации и сократится число восклицательных знаков не приходится.

- Насколько безопасна акватория Азовского моря для судоходства, учитывая конфликты между Россией и Украиной?

— Проблема в том, что Азовское море очень мелководное, и даже те фарватеры, которые регулярно приходится углублять, чтобы открыть проходы в порты, как украинские, так и российские, очень быстро заиливаются.

Потому что значительные ветровые коррозии, которые возникают в результате штормовых ветров, всегда делали судоходство по Азовскому морю проблемой независимо от политической ситуации.

Искусственная экзальтация по поводу якобы существующих проблем больше создает пыли и шума, чем есть на самом деле.

Скажу больше, анализируя для себя суть и качество современных отношений Украины и России, говорю, что одной из проблем Украины является то, что она все время апеллирует к международным институциям.

Инцидент в Азовском море: российские пограничники задержали браконьеров, на Украине завели уголовное дело © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Одним из них являются условия судоходства в Азовском море, в том числе и проблемы, связанные с незаконным помыслом рыбы и так далее.

Друзья иногда сбрасывают архивные снимки по воспоминаниям о Советском Союзе, и один из снимков как раз показывал рыболовные шаланды, наполненные осетровыми. Он был сделан в 60-70-е годы именно в Азовском море.

То есть море когда-то было безумно богато рыбой и было местом средоточия редких видов камбалы, пеленгаса.

Такие локальные моменты (задержание украинских браконьеров в Азовском море — Ред.) на самом деле имеют решение именно на локальном уровне, уверен, что это могло бы стать предтечей какого-то глобального изменения в отношениях между двумя государствами. Но, к сожалению, это пока не делается.