В субботу, 15 февраля, ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами. На вопросы корреспондента Украины.ру ответил украинский эксперт по безопасности Сергей Шабовта.
- Сергей Борисович, как вы считаете, скажется ли этот инцидент на и без того непростых отношениях РФ и Украины относительно морских границ?
— Безусловно, с одной стороны, проблема борьбы с браконьерством не первый год является предметом обоюдных договоренностей Украины и России. Именно потому что запас рыбы в Азовском море по причине беспощадного браконьерства скудеет с каждым годом.
С другой стороны, мы понимаем, что любые правомерные действия в данной ситуации будут иметь попытку трактовки абсолютно в другом русле, апеллируя к неким агрессивным началам.
Сама ситуация не нова, она повторяется, поэтому ожидать, что поменяются какие-то интонации и сократится число восклицательных знаков не приходится.
- Насколько безопасна акватория Азовского моря для судоходства, учитывая конфликты между Россией и Украиной?
— Проблема в том, что Азовское море очень мелководное, и даже те фарватеры, которые регулярно приходится углублять, чтобы открыть проходы в порты, как украинские, так и российские, очень быстро заиливаются.
Потому что значительные ветровые коррозии, которые возникают в результате штормовых ветров, всегда делали судоходство по Азовскому морю проблемой независимо от политической ситуации.
Искусственная экзальтация по поводу якобы существующих проблем больше создает пыли и шума, чем есть на самом деле.
Скажу больше, анализируя для себя суть и качество современных отношений Украины и России, говорю, что одной из проблем Украины является то, что она все время апеллирует к международным институциям.
Ей для решения абсолютно локальных проблем непременно нужен «нормандский формат», ООН или еще что-то. Хотя опыт и история многих государств говорит о том, что конструктивное сотрудничество и выход из проблемных ситуаций может быть сформирован на уровне локальных проектов.
Одним из них являются условия судоходства в Азовском море, в том числе и проблемы, связанные с незаконным помыслом рыбы и так далее.
Друзья иногда сбрасывают архивные снимки по воспоминаниям о Советском Союзе, и один из снимков как раз показывал рыболовные шаланды, наполненные осетровыми. Он был сделан в 60-70-е годы именно в Азовском море.
То есть море когда-то было безумно богато рыбой и было местом средоточия редких видов камбалы, пеленгаса.
Такие локальные моменты (задержание украинских браконьеров в Азовском море — Ред.) на самом деле имеют решение именно на локальном уровне, уверен, что это могло бы стать предтечей какого-то глобального изменения в отношениях между двумя государствами. Но, к сожалению, это пока не делается.