Беспорядки в украинской столице срежиссировали те, кто пытается дискредитировать мирные акции противников земельной реформы на Украине, считает кандидат политических наук Алексей Якубин.
- Алексей, главе МВД Арсену Авакову приписывают влияние на «Нацкорпус», однако его бойцы дрались с полицией, которую он контролирует официально. Как вы считаете, эти стычки были срежиссированы или это действительно новый виток уличных протестов?
— Есть много дискуссий относительно того, насколько Аваков контролирует «Нацкорпус», и какова аффилиация «Нацкорпуса» и Авакова. В целом, если посмотреть на ту динамику, которая происходила, я не могу исключить того, что это была сознательная провокация с несколькими целями. Одна из целей может быть связана с тем, чтобы канализировать этот протест и привязать его к такому деструктиву. Тем самым закрыв возможность для граждан, которые бы выходили на улицу. То есть много раз еще подумают, а выходить ли им, если они видят то, что они видят.
Второй нюанс может быть связан с тем, что на самом деле протест был не только против рынка земли, люди выходили против ультранеолиберального проекта Трудового кодекса. На самом деле там была целая группа разных инициатив, против которых протестовали люди.
Но картинка осталась вот эта: противостояние под Радой. Первое противостояние, если мы говорим об Украине времен Владимира Зеленского, стихийное, массовое, с избиениями.
Если говорить, кому выгодно — кажется, что Аваков может использовать эту ситуацию себе на пользу, мотивируя в ближайшем приближении тем, что вот, смотрите, нужен порядок, Нацполиция это делает. Но в длительном приближении это будет означать эрозию власти. По сути эта ситуация может быть опасной для президента Украины. Потому что один из его козырей — это высокий рейтинг, свыше 50%.
А эта ситуация под Радой в Киеве будет показывать, что практики, которые были во времена Порошенко последние пять лет, никуда не исчезли.
- На ваш взгляд, кто из действующих украинских политиков заинтересован в раскачивании ситуации? И в чем их интерес?
— Без сомнения, определенный интерес в этой ситуации может иметь Петр Порошенко. Потому что он активно раскручивал тему с капитуляцией… Но в целом все, что мы видели, напоминало сознательную провокацию для дискредитации мирных протестов.
Потому что агарные протесты проходили не только под Верховной Радой, они охватили свыше 10 областей.
- Насколько велика вероятность нового Майдана, учитывая упавший рейтинг Зеленского?
— Рейтинг Зеленского не настолько еще упал, у него еще около 50% есть. Если мы горим о каком-то массовом выступлении, движении, то антирейтинг Зеленского должен зашкаливать.
Мне кажется, что если власть не будет обращать внимание на эти конфликтные точки, то при падении рейтинга весной или летом власть может столкнуться с массовыми протестами. Особенно если предлагаются те инициативы, которые, мягко говоря, не вызывают у населения большой симпатии. Тем более, если будет буксировать процесс урегулирования конфликта на востоке.