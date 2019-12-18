У стен Верховной Рады 17 декабря праворадикалы из «Нацкорпуса» устроили массовое побоище с сотрудниками Нацгвардии на фоне протестов против отмены моратория на продажу земли. В итоге 17 силовиков пострадали, двух из них госпитализировали. Еще 26 человек задержали

Беспорядки в украинской столице срежиссировали те, кто пытается дискредитировать мирные акции противников земельной реформы на Украине, считает кандидат политических наук Алексей Якубин.

- Алексей, главе МВД Арсену Авакову приписывают влияние на «Нацкорпус», однако его бойцы дрались с полицией, которую он контролирует официально. Как вы считаете, эти стычки были срежиссированы или это действительно новый виток уличных протестов?

— Есть много дискуссий относительно того, насколько Аваков контролирует «Нацкорпус», и какова аффилиация «Нацкорпуса» и Авакова. В целом, если посмотреть на ту динамику, которая происходила, я не могу исключить того, что это была сознательная провокация с несколькими целями. Одна из целей может быть связана с тем, чтобы канализировать этот протест и привязать его к такому деструктиву. Тем самым закрыв возможность для граждан, которые бы выходили на улицу. То есть много раз еще подумают, а выходить ли им, если они видят то, что они видят.

В боях у Верховной Рады пострадало рекордное число журналистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но картинка осталась вот эта: противостояние под Радой. Первое противостояние, если мы говорим об Украине времен Владимира Зеленского, стихийное, массовое, с избиениями.

Если говорить, кому выгодно — кажется, что Аваков может использовать эту ситуацию себе на пользу, мотивируя в ближайшем приближении тем, что вот, смотрите, нужен порядок, Нацполиция это делает. Но в длительном приближении это будет означать эрозию власти. По сути эта ситуация может быть опасной для президента Украины. Потому что один из его козырей — это высокий рейтинг, свыше 50%.

А эта ситуация под Радой в Киеве будет показывать, что практики, которые были во времена Порошенко последние пять лет, никуда не исчезли.

- На ваш взгляд, кто из действующих украинских политиков заинтересован в раскачивании ситуации? И в чем их интерес?

— Без сомнения, определенный интерес в этой ситуации может иметь Петр Порошенко. Потому что он активно раскручивал тему с капитуляцией… Но в целом все, что мы видели, напоминало сознательную провокацию для дискредитации мирных протестов.

Потому что агарные протесты проходили не только под Верховной Радой, они охватили свыше 10 областей.

- Насколько велика вероятность нового Майдана, учитывая упавший рейтинг Зеленского?

— Рейтинг Зеленского не настолько еще упал, у него еще около 50% есть. Если мы горим о каком-то массовом выступлении, движении, то антирейтинг Зеленского должен зашкаливать.