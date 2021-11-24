В Гражданскую войну отряды Симона Петлюры воевали без особого блеска. Националистам чаще всего удавалось добиться успехов, когда противника уже разбил кто-нибудь другой, и можно было быстро заполнить вакуум. Однако в захватившей круговерти Украину, петлюровская УНР смогла долго продержаться и на пике контролировала довольно обширную территорию.

Последней крупной акцией петлюровцев стал «Второй зимний поход». Этот рейд был проведен уже формально по завершении Гражданской войны, и не принес участникам ни побед, ни славы.

В конце Гражданской войны Украинская народная республика фактически стала вассалом Польши. Петлюра в апреле 1920 года заключил договор с Варшавой о сдаче Польше западной Украины в обмен на поддержку в войне против красных. Выбирать националистам не приходилось: самостоятельной силой УНР уже не могла быть. Пора надежд, пора невзгод. 1920-й год на Украине © topwar.ru

Полякам поначалу сопутствовал успех, они даже успели взять Киев. Однако эффектное контрнаступление Буденного во фланг и тыл вынудило их бежать. Красные на кураже вырвались практически к самой Варшаве, но там были отброшены уже польским контрнаступлением. В итоге в марте 1921 года Советская Россия и Польша заключили Рижский мирный договор, установив новую границу. Ни одна сторона не добилась желаемого, а Белоруссия и Украина оказались разрезаны по живому.

Однако Петлюра не утратил амбиций. Да и польское правительство не отказалось бы переиграть кампанию.

Хотя УНР оказалась в итоге нежизнеспособной, у украинцев оставалось еще довольно много людей в лагерях на территории Польши. Снабжение взяла на себя Варшава, рассматривавшая националистов как своих союзников. В январе 1921 года Петлюра имел более 17 тысяч человек, причем численность его сил постепенно росла. Некую надежду УНРовцы также возлагали на своих симпатизантов на советской Украине.

Хотя создание таких группировок шло вразрез с Рижским договором, Пилсудский все же не отказался от идеи мутить воду на Украине. Петлюровцы планировали крупный рейд в расчете на массовое восстание.

На этот раз ни о какой сколь угодно формальной независимости говорить не приходилось. Рейд петлюровцев напрямую организовывался разведкой Генерального штаба Польши. Предполагалось, что петлюровцы станут регулярной армией, а на территории Украины удастся сформировать вторую — повстанческую. Для этого создавался специальный штаб во главе с Юрием Тютюнником. Секрет «Чуда на Висле»: конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за Сталина

Тютюнник служил унтер-офицером и прапорщиком еще в императорской армии, имел обширный, правда, в основном не командный опыт в Первую мировую, а в Гражданскую стал крупным атаманом. Он считался опытным командиром, причем успел повоевать даже за красных. Именно Тютюнник настаивал на том, чтобы непременно организовать поход в самое ближайшее время. Амбиции этого человека шли далеко — он уже видел себя вождем грандиозного восстания.

На Украину засылались агитаторы, создавалась сеть подпольных ячеек. Однако фактическая эффективность этих усилий была значительно ниже, чем казалось УНРовцам. Восстания и мятежи вспыхивали регулярно по всей России: жесткая политика властей, бедственное положение почти повсюду после Гражданской войны и масса людей с опытом боевых действий и оружием, понятное дело, не добавляли спокойствия.

Однако Красная армия и ЧК уже функционировали на регулярных началах. Регулярное снабжение, командная цепочка и организация позволяли красным на голову превосходить любое повстанческое движение, а разгром наиболее организованных противников большевиков в лице белых армий развязывал им руки и позволял по очереди громить любые оставшиеся отряды противника.

В итоге весной и летом 1921 года крупные банды и ватаги были разбиты. Как Петлюра, так и Тютюнник попросту не понимали, что речь уже идет не о каких-то тактических провалах, а о смене эпохи. К тому же, советская дипломатия постоянно давила на Польшу, понуждая ту к соблюдению условий договора — что предусматривало роспуск всяческих «незаконно вооруженных формирований». Варшава была бы не против смуты на Украине, но ей бы совершенно не хотелось новой открытой войны.

В итоге Петлюра и Тютюнник решили выступать с тем, что есть тогда, когда возможно — осенью 1921 года. Последний бой Нестора Махно © commons.wikimedia.org, Public Domain

Материальных средств для этого рейда имелся мизер. В сущности, огромную роль в этом походе сыграли соображения плана «авось и небось» и даже личные амбиции Тютюнника. Петлюровцы запрашивали у поляков хотя бы полторы тысячи винтовок — с оружием были огромные проблемы.

Так, 2 ноября Тютюнник, лично возглавлявший основной отряд, сообщал, что у него имеется буквально по стволу оружия на двоих, едва половина петлюровцев имеет шинели, а около трети людей вообще босые. Положение с боеприпасами было и того краше. В одном из отрядов, например, имелось 5 пулеметов, но всего 4 ленты к ним. Однако Петлюра и Тютюнник ставили самые амбициозные задачи, включая рейды аж до Харькова и Екатеринослава.

Вообще, уверенность в успехе у атаманов ничто не могло поколебать.

В конце октября три отряда УНР вышли во «Второй зимний поход» (первый произошел зимой 1919/20 года по тылам белых).

Подольская группа атамана Палия-Сидорянского (700 человек, 200 винтовок) перешла границу и серьезно углубилась на территорию советской Украины.

Ее марш оказался сравнительно малокровным, но и самым бестолковым: отряд Палия покружил по Украине, имел несколько стычек, и в итоге просто повернул назад и 6 декабря вернулся в Польшу. Рейд скорее носил характер не наступления армии, а чего-то среднего между монгольским набегом и вооруженным хулиганством. Убивали советских активистов, в упорные бои с крупными отрядами не ввязывались, портили телеграф и железные дороги, провиант реквизировали у крестьян. За самостийну вильну Украину: «главарь уголовной шайки Куравский (Богун)» © скриншот к/ф "Зелёный фургон"

Формально отряд добрался до нынешней Киевской области, но секрет его живучести, похоже, состоял в том, что у красных были более насущные задачи, чем его ловить. Никакого чаемого массового восстания не произошло, к тому же, у отряда не хватало оружия даже для себя.

Другой отряд атамана Гулого-Гуленко — «Бессарабская группа» — быстро уперся в Тирасполь, понес тяжелые потери в боях с небольшим красным гарнизоном и вернулся.

Наиболее драматической стала история противостояния красных основной группе, которую возглавлял Юрий Тютюнник лично.

Тютюнник перешел границу на Волыни 4 ноября во главе отряда в 1200 человек. Через пару дней ему удалось войти в Коростень, но даже занять городок хотя бы на какой-то срок атаману не удалось. Тютюнник отправился из Коростеня на север. Тем временем, ловить его отправилась 9-я кавалерийская дивизия Григория Котовского.

Проблемы у петлюровцев начались еще до встречи с красной кавалерией. Шли дожди, затем начался мороз, обе стороны голодали и холодали. Однако Котовский находился в несравненно лучшем положении: у него за спиной было государство и вся армия. Тютюнник же тщетно пытался поднять восстание: к его войску относились с равнодушием, а тои страхом.

Некоторое время Тютюннику удавалось избегать встречи с Котовским, но у городка Базар (Житомирская область) он его настиг и навязал бой. Красные лихо маневрировали, выходя противнику во фланг, а вскоре невеликий запас патронов у тютюнниковцев начал исчерпываться, и дело кончилось окружением. День в истории. 17 ноября: застрелился мичман императорского флота, увековеченный Зеленским © Михайло Дяченко

Отряд Тютюнника был наголову разгромлен, до польской границы добрались около сотни человек, включая незадачливого атамана, все остальные были убиты или попали в плен. Раненые, снаряжение, оружие — все было брошено.

Обстоятельства этого разгрома начали анализировать почти сразу.

В действительности, последний поход УНР закончился ровно так, как должен был. Петлюровцы действовали так, будто на дворе стоял 1919 год, и прочной власти не было нигде. Однако красные не просто сумели взять власть в стране и удержать ее. Они прогрессировали, государство становилось прочным, армия — регулярной, экстренные меры времен активной фазы Гражданской войны сменялись более спокойным управлением.

Продразвестка уже была заменена продналогом, а основная масса населения попросту смертельно устала от войны и была готова смириться с любой дееспособной властью. Хотя с момента, когда в любом городке было легко сменить власть, прошли считанные месяцы, за этот срок красные успели очень много, и петлюровцы с их планами массового восстания уже прозаически не отвечали моменту. Попытки «поднимать на борьбу» крестьян встречались теми с апатией или активно отвергались.

Но даже в более благоприятных для националистов условиях атака наобум небольшими силами вряд ли могла кончиться для них успешно. Красные преуспели в создании государства и дальше любой другой стороны Гражданской войны продвинулись в строительстве регулярной армии. Пока петлюровцы предавались самообману, рассчитывая на массовые крестьянские выступления и строя планы рейдов к Харькову, большевики прозаически строили государство и армию. «Зрада» атамана или ловушка советской разведки? Почему петлюровец Тютюнник перешел на сторону большевиков © commons.wikimedia.org, Public Domain

Дальнейшая судьба Петлюры и украинского национализма в целом известна.

Зато довольно нетривиальной оказалась дальнейшая судьба Тютюнника. Неудачливый командир был арестован в 1923 году в ходе операции советских спецслужб. Поначалу он объявил о смене убеждений и сделал неплохую карьеру, понося бывших товарищей. Более того, он ухитрился сделать своеобразную карьеру в кино — в роли сценариста и актера. А в 1926 году сыграл в фильме «Пилсудский купил Петлюру». Там Юрию Тютюннику досталась роль… Юрия Тютюнника.

Впрочем, судьбу не обманешь — в 1929 году Тютюнник был арестован, а в 1930 — расстрелян.

Ну, а на его политических амбициях был поставлен крест еще в 1921-м. Последний поход петлюровцев не мог кончиться удачей. Теперь и советским властям, и украинским националистам, и всему миру предстояло жить в совершенно новых условиях.